İngiltere'den Keşmir krizi için ilk açıklama: Her şeyi yapmaya hazırız

İngiltere hükümetinden Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin ilk resmi açıklamada geldi. Bölgedeki anlaşmalar hakkında konuşan Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, "Tansiyonu düşürmek için yapabileceğimiz her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir'deki gelişmeler nedeniyle başlayan gerginliği BBC'ye değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı David Lammy'nin Hindistan, Pakistan, ABD ve Avrupalı yetkililerle bölgedeki gerginliği ele aldığını anlatan Reynolds, bölgedeki durumun çok büyük endişe verdiğini söyledi.

Hindistan ve Pakistan'a İngiliz hükümetinin mesajını ileten Reynolds, "İki ülkeyle de dost ve ortağız. İki ülkeyi de desteklemeye hazırız. Bölgesel istikrar, diyalog ve tansiyonun düşürülmesi ikisinin de çıkarına. Tansiyonu düşürmek için yapabileceğimiz her şeyi yapmaya hazırız ve buradayız." dedi.

İKİ ÜLKEYE YÖNELİK SEYAHAT UYARISI YAPILDI

Öte yandan İngiltere, Hindistan ve Pakistan'a yönelik seyahat uyarılarını güncelledi. Hindistan'ın bugün bazı eyaletlerde sivil savunma tatbikatları yapacağı belirtilen seyahat uyarısında, elektrik kesintilerinin, yol kapatmaların ve iletişim güçlüğünün yaşanabileceği kaydedildi.

Tahliye tatbikatlarının yapılacağı belirtilen seyahat uyarısında, Pakistan sınırına 10 kilometreden fazla yaklaşılmaması ve Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'in Ladakh ve Cammu kentleri dışında tamamına seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunuldu.

Pakistan'a yönelik seyahat uyarısında ise ülkenin hava sahası ile iki ülke arasındaki kara sınır kapılarının kapalı olduğu hatırlatıldı.

Ayrıca İngiliz vatandaşlarına Hindistan sınırına 5 milden (Yaklaşık 8 kilometre) fazla, Keşmir'i ikiye bölen Kontrol Hattı'na ise 10 milden (Yaklaşık 16 kilometre) fazla yaklaşmamaları tavsiye edildi.

KEŞMİR KRİZİ

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, “terör yapılanması” şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.