İnsanlık katliama ağlarken... Biden ateşkes haberini dondurma yerken verdi

ABD Başkanı Biden'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarını Ramazan ayı boyunca durdurulacağını dondurma yerken açıklaması tepkilere neden oldu. Biden'a 'ciddiyetsizlik' eleştirileri yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in müzakere edilen bir ateşkes anlaşması kapsamında Ramazan ayı boyunca Gazze saldırısını durdurmayı kabul ettiğini açıkladı. Fakat Biden'ın açıklamasında hem dikkat hem de tepki çeken bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.

İsrail'in saldırılarında yaklaşık 30 bin Filistinlinin öldürüldüğü, tüm dünya kamuoyunun endişeyle takip ettiği Gazze'ye ilişkin ateşkes açıklamasını dondurma yerken yapması tepki çekti.

Biden'ın bu tavrı 'ciddiyetsizlik' eleştirilerine neden oldu.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Biden, "Ramazan yaklaşıyor ve İsrailliler rehineleri kurtarmamız için bize zaman tanımak amacıyla Ramazan ayı boyunca da 'faaliyette' bulunmayacakları konusunda anlaşmaya vardılar" dedi.