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    • Haberler > Dünya > İnsanlık katliama ağlarken... Biden ateşkes haberini dondurma yerken verdi

    İnsanlık katliama ağlarken... Biden ateşkes haberini dondurma yerken verdi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Abd, Joe Biden, Filistin, İsrail, Gazze, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD Başkanı Biden'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarını Ramazan ayı boyunca durdurulacağını dondurma yerken açıklaması tepkilere neden oldu. Biden'a 'ciddiyetsizlik' eleştirileri yapıldı.

    ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in müzakere edilen bir ateşkes anlaşması kapsamında Ramazan ayı boyunca Gazze saldırısını durdurmayı kabul ettiğini açıkladı. Fakat Biden'ın açıklamasında hem dikkat hem de tepki çeken bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.

    İsrail'in saldırılarında yaklaşık 30 bin Filistinlinin öldürüldüğü, tüm dünya kamuoyunun endişeyle takip ettiği Gazze'ye ilişkin ateşkes açıklamasını dondurma yerken yapması tepki çekti. 

    Biden'ın bu tavrı 'ciddiyetsizlik' eleştirilerine neden oldu.

    İnsanlık katliama ağlarken... Biden ateşkes haberini dondurma yerken verdi - 1. Resim

    ANLAŞMANIN DETAYLARI

    Biden, "Ramazan yaklaşıyor ve İsrailliler rehineleri kurtarmamız için bize zaman tanımak amacıyla Ramazan ayı boyunca da 'faaliyette' bulunmayacakları konusunda anlaşmaya vardılar" dedi.

    • Masadaki teklife göre tüm askeri hareketlilik Ramazan ayı boyunca 40 gün duracak ve Filistinli mahkumlara karşılık İsrailli rehineler takas edilecek. 
    • Buna göre her 1 İsrailli rehineye karşılık 10 Filistinli mahkum takası yapılacak.
    • Taslağa göre Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin kuzeye dönüşüne izin verilecek ancak askerlik yaşındaki erkekler hariç tutulacak.
    • İsrailli tüm rehine kadınlar, 19 yaş altındaki çocuklar, yaşlılar ve hastalar Filistinli mahkumlarla yapılacak takasla serbest kalacak.
    • Her gün 500 yardım kamyonunun girişine izin verilecek, binlerce çadır ve karavan temin edilecek.
    • Taslak ayrıca Gazze Şeridi'ndeki fırınların ve hastanelerin onarımını da içeriyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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