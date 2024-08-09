İntikam için geri sayımda olan İran'dan füze hamlesi

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Ağustos 2024 13:17 - Güncelleme: 9 Ağustos 2024 13:26 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da öldürülmesi sonrası intikam yemini eden İran, donanmasına yüksek patlayıcı başlıklı çok sayıda gemisavar seyir füzesini dahil ettiğini duyurdu.