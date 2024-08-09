İntikam için geri sayımda olan İran'dan füze hamlesi
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da öldürülmesi sonrası intikam yemini eden İran, donanmasına yüksek patlayıcı başlıklı çok sayıda gemisavar seyir füzesini dahil ettiğini duyurdu.
Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla Orta Doğu'daki gerilimin dozu arttı. İran-İsrail-ABD arasında savaşın yeni bir cephesinin açılacağı konuşulurken intikam yemini eden İran'dan atılan her adım anbean dünyanın gündeminde yer ediniyor.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin talimatıyla donanma güçlerine çok sayıda gemisavar seyir füzesi teslim edildi.
ÖNLENEMEYEN SAVAŞ BAŞLIKLARI...
Düşman muhriplerine karşı geliştirilen seyir füzelerinin yüksek patlayıcı ve önlenemeyen savaş başlıklarına sahip olduğu aktarıldı.
Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e saldırısı beklenirken ABD, Basra Körfezi'ne uçak gemisi ve savaş gemileri konuşlandırmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı