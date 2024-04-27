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Irak anayasa değişikliği yaptı: LGBTQ faaliyetlerine 15 yıla kadar hapis

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Irak anayasa değişikliği yaptı: LGBTQ faaliyetlerine 15 yıla kadar hapis

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Irak Parlamentosu LGBTQ faaliyetlerini suç sayan yasa değişikliğini kabul etti. Fuhuşla mücadele yasasına yapılan eklemeyle eşcinsel aktivitelere karışanlar 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Irak Parlamentosu, LGBTQ bireylerin eşcinsel aktiviteleri nedeniyle 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını öngören yeni bir yasa değişikliğini kabul etti.

Parlamento Hukuk Komisyonu üyesi Raed al-Maliki düzenlediği basın toplantısıyla anayasal değişikliği anlattı. Fuhuşla mücadele yasasında yapılacak değişikliğin "kadınları taklit eden uygulamaları", transseksüelliği ve "cinsel eylemleri teşvik etmeyi" cezalandıracak ve fuhuş ve cinsel sapkınlığı "teşvik eden" örgütleri yasaklayacak hükümler içerdiğini söyledi.

Yeni yasa, eşcinsel eylemler için en az 10 yıl hapis cezası ve LGBTQ faaliyetlerini "teşvik etmek" için en az yedi yıl hapis cezası öngörüyor.

Bağımsız milletvekili Amir Al-Maamouri, yeni yasanın "İslami ve toplumsal değerlerle çelişen benzersiz vakaların sızması göz önüne alındığında cinsel sapkınlıkla mücadelede önemli bir adım" olduğunu söyledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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