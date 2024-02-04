ABD'den İran destekli guruplara saldırı! Irak ve Suriye’de danışıklı dövüş

Üç askeri öldürülen ABD, Irak ve Suriye’yi vurdu. Uzmanlar “Bu danışıklı dövüş, birbirlerini düşman gösterip bölgeye yerleşiyorlar” dedi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - ABD-İran arasında üçüncü ülkeler üzerinden süren bombardımana bir yenisi daha eklendi. ABD ordusu, Irak ve Suriye’de İran destekli gruplara saldırdı, 85 hedefi vurdu. Uzmanlar olan biteni 20 yıllık tiyatronun son perdesi olarak nitelendirdi. Bu saldırı dalgasının Haşdi Şabi lideri Falih Fayad’ın ‘bütün karargahları boşaltın’ açıklamasından sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Eski ABD Başkanı Donald Trump, İran güçlerinin Amerikan mevzilerine saldırısından önce kendilerini uyardığını ve bu saldırıları hiçbir kayıp vermeden atlattıklarını söylemişti. İran ve ABD’nin son dönem sözlü tehdit ve kara-hava bombardımanları 20 yıllık danışıklı dövüş stratejisinin devamı olarak yorumlanıyor. Saldırılarda en az 15 sivil öldü. Ortadoğu uzmanı İsmail Yasa “ABD ve müttefik güçlerin müdahalesinden önce Irak’ta tek bir silahlı Şii yapı yoktu. İran, İsrail ve emperyalizm karşıtlığına ek DEAŞ terörünü bahane ederek 130 bin kişilik Haşdi Şabi ordusunu kurdu. Lübnan’da Hizbullah ve Suriye’de onlarca Şii grup bu ülkelerin ana askerî gücü hâline geldi. Aynı şekilde Yemen’de binlerce sivili katleden Husi’ler de yine Gazze-İsrail katliamı üzerinden meşrulaştırıldı. Bütün bu süreçlerden ABD, İsrail ve İran karlı çıkarken Yemen, Irak, Suriye ve Lübnan halkı kaybetti. Özellikle Sünni milyonlarca insan ortada kaldı. ABD ise hem İsrail’in genleşmesini hem de Irak ve Suriye’de örgütler üzerinden kendisine bağlı korsan devletçikler kurdu” diye konuştu.

BİRBİRİNE CAN SİMİDİ

Müstafi Amiral Cihat Yaycı ise, Batı ittifakı ve İran’ın zor zamanda birbirlerinin imdadına yetiştiğini kaydetti. ABD’nin derin iç çalkantılar yaşadığını kaydeden Cihat Yaycı “Birleşik Devletler, Teksas’ta çıkan son krizin üstesinden İran’ın Ürdün saldırısı ile geldi. Yıllardır İran-İsrail-ABD geriliminden hep bölge ülkeler zarar gördü. Ancak yaşanan bütün krizler eş güdümlü bir biçimde İsrail, İran ve ABD’ye alan açtı. Bu noktada sorulması gereken soru şu; ABD neden İran’ı hedef almıyor. Ya da İran niye Amerikan varlığını vurmuyor? İran, ABD ve İsrail aslında birbirlerini hem eylem hem de doktrinel açıdan destekleyen unsurlar. Ve bu ülkeler her ne kadar düşman tonda tehditler savursa da Türkiye’yi birbirlerinden çok daha tehlikeli gören anlayışa sahipler” dedi.