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    • ABD Yemen'de İran destekli hedefleri bombaladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    ABD Yemen&#039;de İran destekli hedefleri bombaladı
    Husi, Yemen, ABD, İngiltere, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD ile İran arasındaki gerilim giderek yükseliyor. Suriye ve Irak'ta gerçekleştirilen saldırıların ardından ABD Yemen'deki İran destekli Husileri bombaladığı öğrenildi. Husiler ise ABD'ye 6 gemi savar füzesiyle karşılık verdi.

    ABD, 3 askerin ölmesinin ardından dün Irak ve Suriye'de İran destekli hedefleri vurdu. Ortadoğu'da yaşanan saldırı dünyada geniş bir yankı uyandırırken, ABD'den İran hedeflerine yönelik yeni saldırı geldi. ABD, Yemen'de İran destekli Husileri bombaladı. 

    ABD İRAN DESTEKLİ HUSİLERİ VURDU

    Yemen'deki Husiler ise ABD ve İngiltere'nin ülkenin batı sahilindeki Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini duyurdu.

    Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, Hudeyde kentine bağlı el-Luhayya ve Dureyhimi beldelerine saldırılar düzenlendi.

    Saldırıların ABD ve İngiltere tarafından yapıldığı belirtilen haberde, saldırının içeriği ve verdiği zarara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. 

    10 NOKTADA 30 HEDEF BOMBALANDI

    CNN International'ın aktardığına göre iki ABD'li yetkili konuyla ilgili açıklama yaptı. Yetkililer en az 10 noktada 30 hedefin vurulduğunu söyledi.

    HUSİLERDEN ABD'YE YENİ SALDIRI

    Söz konusu saldırılara ilişkin ABD ve İngiltere'den henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Husiler tarafından yapılan yeni saldırının önlendiğini duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre Husiler, altı gemisavar seyir füzesi ateşledi. ABD donanması tarafından füzeler imha edildi.

    CENTCOM, "meşru müdafaa" olarak adlandırdığı olayın yerel saatle 19.20 civarında gerçekleştiğini bildirdi. CENTCOM, "Bu eylem, seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirecek" dedi.

    Öte yandan ABD tarafından dün Irak ve Suriye'de gerçekleştirilen 85 hedefe yönelik geniş çaplı saldırılarda 16'sı Irak'ta, 23'ü Suriye'de olmak üzere yaklaşık 40 kişi öldü. 

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    HusiYemenABDİngiltere
    Haberler > Dünya > ABD Yemen'de İran destekli hedefleri bombaladı
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