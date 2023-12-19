İran, 55 bin kişilik deniz milisleri oluşturduğunu açıkladı

19 Aralık 2023 17:47 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 18:11

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 7 Ekim'den beri tüm hızıyla sürüyor. İsrail'in katliamlarının ardından Yemen'de bulunan İran destekli Husiler, İsrail'e savaş açtı ve Kızıldeniz'den İsrail'e giden bütün gemileri hedef almaya başladı. Husi tehdidinin Kızıldeniz'de artması sebebiyle ABD önderliğinde uluslararası bir güç kuruldu. Kurulan koalisyonda, ABD'nin yanı sıra İngiltere, Bahreyn, Kanada, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç, Şeyseller ve İspanya yer alıyor. Atılan bu adıma İran'dan misilleme geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 55 bin kişilik deniz milisleri oluşturduklarını duyurdu.

İRAN'DAN KARŞI HAMLE GELDİ

İran'da yayın yapan Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte "Şu anda okyanus seferberlik güçleri (Besiç) oluşturduk ve bu Besiç güçleri, Tanzanya'ya ulaşabilecek büyüklükte teknelere sahip. Bundan sonraki aşama ise gölge donanma kuvvetleri oluşturmak." ifadelerini kullandı.

55 BİN KİŞİLİK GÜÇ

İranlı komutan, 55 bin kişiden oluşan deniz seferberlik güçlerini ilk olarak Basra Körfezi'nde oluşturduklarını ve bir sonraki aşamada ise ülkenin kuzeyindeki sularda (Hazar Denizi) kurmayı planladıklarını belirtti.



Tengsiri, seferberlik güçlerine ait teknelerin 107 milimetrelik roketlerle donatıldığı bilgisini deverdi.

İRAN UYARMIŞTI!

İran savunma bakanı, Kızıldeniz'de gemi taşımacılığını korumak için önerilen ABD destekli çok uluslu görev gücünün "olağanüstü sorunlarla" karşılaşacağını söylemişti.

Muhammed Rıza Aştiani, resmi İran Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) yaptığı açıklamada, "Bizim üstün olduğumuz bir bölgede kimse hamle yapamaz. Böyle mantıksız bir hamle yaparlarsa olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalacaklar" ifadelerini kullanmıştı.