İsrail'den İran'ın yakıt tedarik sistemine siber saldırı!
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Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
İsrailli bilgisayar korsanları, İran'daki yakıt tedarik sistemine siber saldırı düzenledi. Saldırı nedeniyle Tahran'da birçok benzin istasyonunda hizmetler aksadı.
İsrail ordu radyosu, İsrailli bilgisayar korsanlarının İran'daki yakıt tedarik sistemine siber saldırı düzenlediğini duyurdu. Tahran'da birçok benzin istasyonunda hizmetler aksadı.