İran, Bahreyn'deki ABD radarını vurduğunu duyurdu! Washington'a sert uyarı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'de bulunan ABD'ye ait erken uyarı radarını hedef alarak imha ettiğini öne sürdü. Saldırının İran'ın Sirik kentindeki iletişim kulesinin vurulmasına misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtilirken Tahran yönetimi, ABD'yi hava sahası ihlalleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetleri konusunda uyardı. ABD ve Bahreyn'den iddiaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken Tahran yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'de bulunan ABD'ye ait erken uyarı radarının düzenlenen saldırıyla imha edildiğini iddia etti.

İran'ın açıklamasının ardından gözler Washington ve Bahreyn yönetimlerine çevrildi.

ABD'NİN BAHREYN'DEKİ RADARINI VURDUKLARINI DUYURDULAR

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayımlanan 22 numaralı açıklamada, Bahreyn'deki ABD erken uyarı radarının Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, radarın saldırı sonucunda imha edildiği ileri sürüldü.

Saldırının, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde bulunan iletişim kulesine dün gece düzenlenen hava saldırısına karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.

İran, Bahreyndeki ABD radarını vurduğunu duyurdu! Washingtona sert uyarı

İRAN'DAN ABD'YE HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI

Devrim Muhafızları, saldırının ABD'ye yönelik ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını bildirdi.

Açıklamada, Washington yönetiminden İran hava sahasına yönelik ihlallere ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol kaçakçılığı olarak nitelendirilen faaliyetlere son vermesi istendi.

Benzer ihlallerin tekrarlanması durumunda yeni saldırılara karşılık vermeye hazır olunduğu kaydedildi.

İran yönetimi ayrıca ABD'nin yönlendirmesiyle hareket ettiğini ve söz konusu ihlallere karıştığını öne sürdüğü şirketlerin daha ağır yaptırımlarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

ABD VE BAHREYN'DEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

İran'ın Bahreyn'deki radarın imha edildiğine ilişkin iddiası henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

ABD ordusu ve Bahreyn makamlarından saldırıya ilişkin henüz resmî açıklama yapılmadı.

Öte yandan İran'ın resmî haber ajansı IRNA, gece saatlerinde Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kentine saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran'ın son açıklaması, ABD ile Tahran arasındaki gerilimin Basra Körfezi'ne yeniden taşınabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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