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İran basını duyurdu! Keşm Adası'nda patlama sesleri

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İran basını duyurdu! Keşm Adası'nda patlama sesleri
Başlık Resmiİran basını duyurdu! Keşm Adası'nda patlama sesleri

İran'ın güneyinde, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nda dört patlama sesi duyuldu. Patlamaların nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, adanın bazı bölümlerinin hedef alınmış olabileceği öne sürüldü.

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İran'ın güneyinde bulunan Keşm Adası'nda peş peşe patlama sesleri duyuldu. Hürmüz Boğazı'na yakın konumdaki adada dört ayrı patlama sesinin duyulduğu bildirildi.

KAYNAĞI BELİRLENEMEDİ

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığı bilgilere göre, patlamaların kaynağı henüz belirlenemedi. Haberde, adanın bazı bölümlerinin vurulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Olayın ardından İran makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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