İran destekli Hizbullah'tan İsrail'e yeni saldırı! Askerlerin toplandığı alanı vurdu

Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçleri, dün İsrail ordusuna ait kışlayı vurmuş çok sayıda İsrail askerini öldürmüştü. Hizbullah güçleri İsrail'i bir kez daha vurduğunu açıkladı.

Hizbullah İsrail'in kışlasını vurdu! Ölü ve yaralılar var

Hizbullah İsrail'in kışlasını vurdu! Ölü ve yaralılar var

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ölüm yağdıran İsrail, kuzeyindeki İran destekli Hizbullah güçleri ile çatışmalarını sürdürüyor. İsrail-Lübnan sınırındaki mavi hatta yaşanan gerilim giderek büyüdü. Hizbullah güçleri dün İsrail'e ait bir askeri mevziyi hedef almıştı. Hizbullah, bugün İsrail askerlerini toplandığı alanı vurduğunu duyurdu.

HİZBULLAH İSRAİL KARARGAHINI VURDU

Lübnan'daki İran destekli Hizbullah Hareketi, Safed kentinin kuzeydoğusunda İsrail ordusuna ait 91. Tümen karargahını vurduğunu açıkladı. İnsansız hava araçlarından (İHA) oluşan hava filosuyla yapılan saldırıda İsrail çok sayıda zayiat verdi.

İSRAİL ASKERLERİN TOPLANDIĞI ALANA YENİ SALDIRI

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyinde askerlerin toplandığı alanların hedef alıklarını duyurdu. Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Menara ile Margaliot yerleşim birimleri arasındaki bölge ile Kefr Şuba'daki Semaka bölgesinin çevresinde bulunan İsrail güçlerinin vurulduğu ifade edildi.

İsrail güçlerinin ise Lübnan'ın güney ve doğusundaki bazı bölgelere saldırılar düzenlemeye devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.