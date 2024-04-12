İran-İsrail gerilimi zirveye tırmanıyor! Vatandaşlara art arda "Gitmeyin" uyarıları yapılıyor

Misilleme cevabının ardından dünyanın dört bir yanından ülkeler vatandaşlarına peşi sıra "İran'a gitmeyin" uyarılarında bulunmaya başladı.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.



Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

Beyaz Saray, İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasının bombalanmasına misilleme olarak İsrail'e saldırı düzenleme tehdidinin çok ciddi olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, çevrim içi toplantıda gazetecilere verdiği demeçte, "Burada İran'dan gelebilecek potansiyel tehdidin hala gerçek, geçerli ve kesinlikle inandırıcı olduğuna inanıyoruz ve bunu elimizden geldiğince yakından izliyoruz." dedi.

Kirby, "Odak noktamız İsrailli mevkidaşlarımızla görüşmeler yapmak ve sadece konuşmak değil, aynı zamanda onların ihtiyaç duydukları şeye sahip olduklarından ve kendilerini savunabildiklerinden emin olmak." diye konuştu.

ABD'nin İsrail'in savunması ve meşru müdafaası konusundaki taahhütlerinde "ciddi olduklarını" ifade eden Kirby, İran'ın muhtemel saldırısına karşı alınan tedbirlerle ilgili detay vermedi.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

VATANDAŞLARA İRAN'A GİTMEYİN UYARILARI

Misilleme cevabının ardından dünyanın dört bir yanından ülkeler vatandaşlarına peşi sıra "İran'a gitmeyin" uyarılarında bulunmaya başladı.

Reuters, Basra'daki çalışanlarına İran füzelerinin şehrin hava sahasından geçeceğini ve hazırlıklı olmaları uyarısında bulundu.

Avusturya Havayolları ise 18 Nisan'a kadar tüm İran uçuşlarını iptal etti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, bir sonraki duyuruya kadar vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu. Açıklamada, bu ülkelerde yaşayan Hintlerin Büyükelçiliklerle iletişime geçmeleri talep edildi ve bölgedeki vatandaşların güvenlik tedbirleri almaları, ülkede hareketlerini kısıtlamaları tavsiye edildi.

Fransa da vatandaşlarına İran, Lübnan, Filistin ve İsrail'e seyahat etmekten kaçınmaları çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede tırmanan gerilim üzerine Fransız vatandaşlarının İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına gitmekten kesinlikle kaçınmaları çağrısı yapıldı.

İngiltere, İran'ın İsrail’e saldıracağı endişesi nedeniyle İsrail'in kuzeyine seyahat edilmemesini tavsiye etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da vatandaşlarına Orta Doğu bölgesine, özellikle İsrail, Lübnan ve Filistin topraklarına seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.