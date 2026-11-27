İran savaşıyla birlikte yükselen jet yakıtı fiyatları ve azalan yolcu talebi, Norveç merkezli Norse Atlantic Airways'i iflasa sürükledi. Şirket tüm uçuşlarını iptal ederek yolcularına havalimanlarına gitmemeleri çağrısında bulunurken, bilet sahiplerine iade işlemleri için ilgili acente ve kuruluşlarla iletişime geçmelerini tavsiye etti.

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ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, enerji piyasalarında ciddi dalgalanmaya yol açtı. Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın aksaması ve petrol tedarikine ilişkin endişeler, akaryakıt fiyatlarını yukarı çekti. Küresel ölçekte yükselen petrol fiyatlarından en fazla etkilenen sektörlerden biri de havacılık oldu. Savaşın başlamasının ardından iki katına kadar çıkan jet yakıtı maliyetleri, hava yolu şirketlerinin finansman yükünü ağırlaştırdı.

Artan maliyetler ve yolcu talebindeki düşüş, Norveç merkezli Norse Atlantic Airways'i de iflasa sürükledi. Şirket, ana Norveç operasyon birimi için iflas başvurusunda bulunurken tüm uçuşlarını iptal etti. Yolcularına havalimanlarına gitmemeleri yönünde uyarı yapan hava yolu şirketi, bilet satışlarını da durdurdu.

İran savaşı Norveç'i vurdu! Norse Atlantic Airways iflasını duyurdu

TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

The Guardian'ın haberine göre, uzun mesafeli ve düşük maliyetli uçuşlar gerçekleştiren Norse Atlantic Airways, artan yakıt giderleri karşısında faaliyetlerini sürdürebilecek finansmanı sağlayamadı. Şirket yönetimi, mevcut koşullarda operasyonların devam etmesinin mümkün olmadığına karar verdi. İptal edilen seferler arasında Londra Gatwick ve Manchester'dan Tayland'a yapılması planlanan uçuşların yanı sıra Londra çıkışlı Güney Afrika ve ABD seferleri de yer aldı. Şirket, uçaklarını kiraladığı firmaların filosundaki 12 uçak için kira sözleşmelerini feshetme bildirimi gönderdiğini de açıkladı.

İran savaşı Norveç'i vurdu! Norse Atlantic Airways iflasını duyurdu

YOLCULARA HAVALİMANINA GİTMEYİN ÇAĞRISI

Uçuşları iptal edilen yolcularına internet sitesi üzerinden duyuru yapan Norse Atlantic, havalimanlarına gitmemeleri gerektiğini bildirdi. Şirket, bilet sahiplerine seyahat acenteleri, rezervasyon sağlayıcıları, sigorta şirketleri veya kredi kartı kuruluşlarıyla iletişime geçmelerini tavsiye etti.

İran savaşı Norveç'i vurdu! Norse Atlantic Airways iflasını duyurdu

İflas süreci kapsamında yolcuların ücret iadesi talebinde bulunabileceği ancak geri ödemenin garanti olmadığı belirtildi. Şirket ayrıca telefon, e-posta, çevrim içi sohbet ve sosyal medya üzerinden müşteri hizmetleri desteği sunulmayacağını duyurdu.

Öte yandan iflas başvurusu şirketin Norveç'teki ana operasyon birimini kapsıyor. Norse Atlantic'in ana şirketi ve İngiltere iştiraki ise faaliyetlerin kalan bölümünü sürdürebilmek için çözüm arayışını devam ettiriyor.

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