İran'a yeni saldırı mı geliyor? Trump ve Netanyahu görüşmesinin perde arkası

İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon ihtimali yeniden gündeme geldi. Axios, Trump ile Netanyahu'nun saldırı seçeneğini görüştüğünü öne sürerken, İsrail Genelkurmay Başkanı'nın olası bir savaşın seçimleri erteletebileceği endişesini dile getirdiğini aktardı. Beyaz Saray ise görüşme iddiasını yalanladı.

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ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri öncesinde İran'a yeni bir saldırı düzenlenmesi ihtimalini görüştüğü öne sürüldü.

Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, iki lider geçen hafta yaptıkları telefon görüşmesinde İran'a yönelik olası askeri adımları ele aldı.

Haberde, Netanyahu'nun İran'ın nükleer programını yeniden kurmak için endişe verici adımlar attığını gösterdiğini ileri sürdüğü istihbaratlara ilişkin kaygılarını Trump'a ilettiği belirtildi.

ABD VE İSRAİL ORDULARI TEYAKKUZDA İDDİASI

Söz konusu telefon görüşmesinin, Trump'ın İran'a ara seçimlerden önce saldırmayacağı yönündeki açıklamasından önce gerçekleştiği aktarıldı. Haberde, ABD ve İsrail ordularının Trump'ın kararını değiştirmesi ihtimaline karşı teyakkuz halinde olduğu ileri sürüldü.

İsmini açıklamayan ABD'li bir kaynak, Netanyahu'nun yeniden harekete geçmek istediği izlenimini verdiğini belirterek, iki liderin bu konuyu birkaç kez görüştüğünü söyledi. Kaynak, Trump'ın Netanyahu'ya hazırlıklarını yapabileceğini söylediğinin aktarıldığını ancak bunun kesin bir saldırı taahhüdü anlamına gelmediğini ifade etti.

Kaynaklara göre Netanyahu, son iki haftada yapılan görüşmelerde İran'ın askeri ve nükleer tesislerini hedef alabilecek saldırılardan söz etti. İsrailli bir yetkili, Trump'ın başlangıçta saldırıların sürdürülmesine daha sıcak baktığını, ancak daha sonra daha temkinli bir tutum sergilediğini öne sürdü. ABD'li bir yetkili de Trump'ın bu konudaki yaklaşımının değişken olduğunu belirtti.

İSRAİL'DE SEÇİMLERİN ERTELENMESİ ENDİŞESİ

Axios'un haberinde, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ABD'li mevkidaşı Dan Caine ile yaptığı görüşmede İran'a yönelik kapsamlı saldırı ihtimalini de ele aldığı kaydedildi.

Zamir'in, önümüzdeki üç hafta içinde İran'a yönelik geniş çaplı bir saldırı başlatılması ihtimalini değerlendirdiği ve İran'ın misilleme yapabileceği göz önüne alındığında, savaşın yeniden başlamasının İsrail'deki seçimlerin ertelenmesine yol açabileceği endişesini dile getirdiği öne sürüldü.

Habere göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik saldırıların sürdürülmesini destekleyen isimler arasında yer alırken, Trump'ın bazı danışmanlarının ekonomik baskının devam ettirilmesinden yana olduğu belirtildi.

Ayrıca Netanyahu'nun danışmanlarıyla yaptığı toplantılarda, Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini gündeme getirdiğini söylediği öne sürüldü. Yetkililer, böyle bir durumda Trump'ın İsrail'den saldırılara katılmasını isteyebileceğini aktardı.

İran'a yeni saldırı mı geliyor? Trump ve Netanyahu görüşmesinin perde arkası

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ TAMAMEN DURMADI

Haberde ABD ile İran arasındaki görüşmelerin durumuna ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Kaynaklar, müzakerelerin tamamen sona ermediğini ancak tam anlamıyla devam ettiğinin de söylenemeyeceğini belirtti.

ABD'li bir kaynak, İran tarafının Trump'ın kamuoyu baskısı ve yaklaşan ara seçimler nedeniyle geri adım atacağını düşündüğünü, ancak Trump'ın bu beklentinin yanlış olduğunu göstermeye çalıştığını ileri sürdü.

BEYAZ SARAY İDDİAYI YALANLADI

Öte yandan Beyaz Saray'dan bir yetkili, Axios'a yaptığı açıklamada Trump ile Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıların sürdürülmesini görüşmediğini belirtti. Yetkili, Trump'ın ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını söylediğini ifade etti.

Netanyahu'nun ofisi ise konuya ilişkin açıklamasında, İsrail Başbakanı'nın Trump ve üst düzey ABD'li yetkililerle sürekli iletişim halinde olduğunu bildirdi ve iddialar hakkında yorum yapmadı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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