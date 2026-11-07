İran'da hareketli dakikalar! Keşm Adası'nda iki patlama sesi duyuldu
İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nda iki ayrı patlama sesi duyuldu. Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kentinden de patlama sesi geldiği bildirilirken olayların nedeni henüz açıklanmadı.
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İran'da Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan Keşm Adası'nda iki patlama sesi duyulduğu bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Keşm Adası'nın iç kesimleri ile doğu bölümünde iki ayrı patlama sesi duyuldu.
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Yarı resmi Fars Haber Ajansı ise Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kentinde de patlama sesi duyulduğunu duyurdu.
Bölgede yaşanan patlamaların kaynağına ilişkin henüz İran makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.
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