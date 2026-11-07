ABD, İran'ın etrafındaki çemberi daraltıyor: Özel ekip kuruldu, Demir Kapı'yı devreye soktular

ABD, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının kapsamını genişleterek kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden gerçekleşen sevkiyatları da takibe aldı. CENTCOM'un kurduğu yaklaşık 20 kişilik "Demir Kapı Görev Gücü", İran'ın silah sistemleri, çift kullanımlı teknolojiler ve yaptırım kapsamındaki malzemelere erişimini engellemek için çalışacak.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına yönelik aylardır uyguladığı sert deniz ablukasını genişlettiğini duyurdu. CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper’ın talimatıyla kurulan "Demir Kapı Görev Gücü", Tahran yönetimi üzerindeki askeri ve ekonomik baskıyı zirveye çıkarmayı amaçlıyor.

Açıklamaya göre görev gücü, İran'ın kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden gelişmiş silah sistemleri, askeri ve sivil alandaki çift kullanımlı teknolojiler, yaptırım kapsamındaki malzemeler ve "yasa dışı gelir kaynaklarını" taşımasının önlenmesi amacıyla ABD hükümetine bağlı diğer kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışacak.

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FLORİDA’DA ÖZEL KARARGAH KURULDU

Florida eyaletinin Tampa kentinde konuşlandırılacak yeni görev gücünde askeri ve sivil personelden oluşan yaklaşık 20 kişilik bir ekibin görev yapacağı bildirildi.

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CENTCOM Komutanı Cooper, yeni görev gücüne ilişkin açıklamasında, "Demir Kapı Görev Gücü'nün kurulması, İran'a karşı uyguladığımız çelikten deniz ablukasının başarısını pekiştiriyor. CENTCOM'un ABD hükümetine bağlı kurumlarla iş birliğini güçlendirmesi, İran'ın terörizmi finanse etme, silah fabrikalarını yeniden inşa etme ve askeri kapasitesini yenileme kabiliyetini daha da sınırlandıracak" dedi.

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25 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

CENTCOM, son aylarda uygulanan ABD deniz ablukasının İran'ın 25 milyar dolardan fazla ham petrol ihraç etmesini engellediğini bildirdi. Açıklamada, İran limanlarına giren veya bu limanlardan ayrılan tüm gemilere yönelik deniz denetimlerinin ve abluka uygulamasının sıkı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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