ABD'de ekim ayı istihdam verilerinin beklentileri aşması, Fed'in aralık ayında faiz artıracağı yönündeki tahminleri güçlendirdi. Piyasalarda 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 80'e yükselirken, gelişmenin dolar ve altın fiyatlarına olası etkisi açısından gözler yeni enflasyon verilerine çevrildi.

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ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, tarım dışı istihdam ekim ayında 165 bin kişi arttı. Ekonomistlerin beklentisi ise 65 bin kişilik artış yönündeydi. Böylece istihdam artışı piyasa tahminlerini 100 bin kişi aştı.

İşsizlik oranı da eylüldeki yüzde 4,2 seviyesinden yüzde 4,1'e geriledi. Önceki aylara ilişkin verilerde yapılan yukarı yönlü revizyonlarla birlikte iş gücü piyasasında beklenenden daha güçlü bir tablo ortaya çıktı.

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PİYASALAR FED'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

Güçlü istihdam verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentileri de değiştirdi. Verilerin açıklanmasından önce aralık ayında faiz artırımı ihtimalini yüzde 75 olarak fiyatlayan piyasalarda bu oran yüzde 80'e yükseldi.

Faiz beklentisi yükseldi, gözler altına çevrildi: ABD verisi piyasaları hareketlendirdi

Piyasa oyuncuları, Fed'in aralık ayındaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasını bekliyor. Böylece son dönemde zayıflayan faiz artışı beklentileri, istihdam verilerinin ardından yeniden güç kazandı.

Fed, geçen haftaki toplantısında politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tutmuştu.

GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikasında istihdamın yanı sıra enflasyon verileri de belirleyici olacak. ABD'de ekim ayına ilişkin tüketici enflasyonu verisinin gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

Faiz beklentisi yükseldi, gözler altına çevrildi: ABD verisi piyasaları hareketlendirdi

ALTIN FİYATLARI DA ETKİLENECEK

ABD'den gelen güçlü istihdam verileri, altın piyasasında da Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Faiz artışı ihtimalinin yükselmesi, doların güçlenmesi ve ABD tahvil getirilerinin artması halinde altın üzerinde baskı oluşturabilir.

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