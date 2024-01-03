İran'da ulusal yas mı ilan edildi? İran'da neden ulusal yas ilan edildi?

3 Ocak 2024 19:33 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 19:34

İran'nın Kirman eyaletinde 3 Ocak 2024 ardı sıra patlamalar medyana geldi. Patlamalarda ölü sayısı 100 aştı. Bu olay tüm dünyayı sarstı. Kasım Süleymani'nin mezarı yanında gerçekleşen terör saldırısındaki patlamalarda 200'e yakın kişi de yaralandı.

İRAN'DA ULUSAL YAS MI İLAN EDİLDİ?

Gerçekleşen bu patlamalar sonrası ölü sayısı arttıkça İran Hükümeti ulusal yas ilan ettiğini duyurdu. Bayraklar yarıya indirilen ülkede bundan döty yıl önce İran komutanı Kasım Süleymani'nin şehit edilmesiyle her şey başladı. ABD Bağdat'ta bilinçli olarak Kasım Süleymani'ye suikast düzenledi. Kasım Süleymani 3 Ocak'ta mezarı başında sevenleri tarafından anılırken yeniden bir terör saldırısı gerçekleşti.

Kirman Vali Yardımcısı Rahman Celali olayı televizyon ekranında anlatırken vatandaşlarını 100 yakın kişinin şehit olduğunu ifdadeleriyle andı. 4 Ocak 2023'te ülkede yas olacak. Ancak bayraklar 3 Ocak'tan itibaren indirildi.