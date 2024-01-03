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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a başsağlığı mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da bugün meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum” dedi ve İran halkına başsağlığı diledi.

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    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İran'da, ABD tarafından Bağdat Havalimanı'nda 4 yıl önce öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin anıldığı tören sırasında peş peşe patlamalar meydana geldi. Terör saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıya ilişkin bir taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin, "Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

    "DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUK"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

    "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

    PATLAMALAR PEŞ PEŞE MEYDANA GELDİ

    İran resmi haber ajansı IRNA'nın Acil Durum Merkezinin açıklamasına dayandırdığı bilgilere göre; Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4'üncü yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.

    Yaklaşık 10 dakika arayla meydana gelen iki patlamada, hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı. Patlamada ölenler arasında 6 çocuğun da bulunduğu belirtilirken yaralananların sayısı da 200'e yaklaştı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Recep Tayyip ErdoğanİranBaşsağlığı
    Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a başsağlığı mesajı
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