İran'dan ABD'ye çok konuşulacak suçlama: Açlık üzerinden abluka tehdidi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasını sert sözlerle eleştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Nihayetinde yemek yemek zorundasınız" sözlerine tepki gösteren Bekayi, Washington'ı İran halkını aç bırakmakla tehdit etmekle ve savaş suçu işlemekle suçladı.

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İran ile ABD arasındaki gerilim, karşılıklı açıklamalarla tırmanmaya devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasını eleştirerek ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Bekayi, Rubio'nun İran'ı ekonomik baskı yoluyla anlaşmaya zorlamaya yönelik sözlerini hatırlatarak, "ABD Dışişleri Bakanı, açıkça ve küstahça İranlıları abluka yoluyla aç bırakmakla tehdit ederek, 'Nihayetinde yemek yemek zorundasınız' dedi" ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin tutumunu savaş suçu olarak nitelendiren Bekayi, söz konusu açıklamaların ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığına ve ekonomik baskı politikalarına yeni bir örnek oluşturduğunu savundu.

ABD'nin yıllardır tehdit, yaptırım ve saldırganlık politikalarını sürdürdüğünü belirten Bekayi, Washington'ın geçmişteki başarısızlıklardan ders çıkarmadığını ve aynı politikaları farklı isimler altında uygulamaya devam ettiğini söyledi.

BARBARA TUCHMAN'IN ESERİNE ATIFTA BULUNDU

Bekayi, ABD'nin İran politikasını eleştirirken Pulitzer ödüllü Amerikalı tarihçi Barbara Tuchman'ın "Delilik Yürüyüşü: Truva'dan Vietnam'a" adlı eserine de atıfta bulundu.

ABD'nin tutumunu Tuchman'ın tanımladığı siyasi delilik örneğiyle ilişkilendiren Bekayi, bir hükümetin başarısızlıklarına rağmen felaketle sonuçlanan politikalarını sürdürmesini ve hatalarından ders çıkarmayı reddetmesini eleştirdi.

RUBIO NE DEMİŞTİ?

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak öne sürdüğü şartların kabul edilemez olduğunu savunmuştu.

İran'ın ekonomik baskılar nedeniyle zamanla anlaşmaya yanaşacağını ileri süren Rubio, "Nihayetinde yemek yemek zorundasınız. Nihayetinde kendi savaşçılarınıza, güvenlik güçlerinize ve diğerlerine ödeme yapabilmeniz gerekiyor. Eninde sonunda ekonomik gerçekler, en radikal delinin bile kafasına girer" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin müzakereye açık olduğunu da belirten Rubio, yapılabilecek gerçek bir anlaşma olması halinde Washington'ın buna hazır olduğunu söylemişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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