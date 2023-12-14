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    • Haberler > Dünya > İran'dan ABD'ye ültimatom: 'Böyle mantıksız bir hamle yaparlarsa' diyerek uyardı

    İran'dan ABD'ye ültimatom: 'Böyle mantıksız bir hamle yaparlarsa' diyerek uyardı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiyegazetesi, Ajanslar
    İran&#039;dan ABD&#039;ye ültimatom: &#039;Böyle mantıksız bir hamle yaparlarsa&#039; diyerek uyardı
    İran, Abd

    ABD, Kızıldeniz'deki gemileri koruyacak uluslararası bir görev gücü talep etti. İran'dan ABD'ye ültimatom niteliğinde bir cevap geldi.

    Kızıldeniz'de tansiyon yükseliyor. ABD, bugün Husilere ait İHA'yı düşürdüğünü açıkladı. Ardından, ABD, Avustralya'dan Kızıldeniz'e bir savaş gemisi göndermesini talep etti.

    Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, dün düzenlediği basın toplantısında, uluslararası toplumun Kızıldeniz'deki gemileri koruyacak bir görev gücünü desteklemesi gerektiğini söylemişti. İran'dan konuyla ilgili ABD'ye tepki geldi.

    İRAN'DAN ÜLTİMATOM

    İran'dan ABD'ye ültimatom gibi bir uyarı geldi. İran savunma bakanı, Kızıldeniz'de gemi taşımacılığını korumak için önerilen ABD destekli çok uluslu görev gücünün "olağanüstü sorunlarla" karşılaşacağı konusunda uyardı.

    Muhammed Rıza Aştiani, resmi İran Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) yaptığı açıklamada, "Bizim üstün olduğumuz bir bölgede kimse hamle yapamaz. Böyle mantıksız bir hamle yaparlarsa olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalacaklar" dedi.

    Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail ile bağlantısı olduğunu iddia ettikleri gemilere saldırılar düzenledi.

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan geçen hafta gazetecilere verdiği demeçte, Washington'un Kızıldeniz'de gemilerin güvenli geçişini sağlamak için bir deniz görev gücü oluşturma konusunda "diğer ülkelerle" görüşmelerde bulunduğunu ancak daha fazla ayrıntı vermediğini söyledi.

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