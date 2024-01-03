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    İran'dan bombalı saldırı sonrası ilk açıklama! 'Ezici ve kararlı bir cevap verilecek'

    İran'da 103 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası İran'dan ilk açıklama geldi. İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, güvenlik güçlerinin patlamanın sorumlularına en kısa sürede "ezici ve kararlı bir cevap" vereceğini söyledi.

    İran&#039;dan bombalı saldırı sonrası ilk açıklama! &#039;Ezici ve kararlı bir cevap verilecek&#039;
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Kirman şehrinde 103 kişinin öldüğü, 141 kişinin yaralandığı terör saldırısı sonrası çarpıcı bir açıklamada bulundu. İran  devlet televizyonuna konuşan Vahidi, saldırının sorumlularına ezici ve kararlı bir cevap verileceğini ifade etti.

    'EZİCİ VE KARARLI BİR CEVAP VERİLECEK'

    Saldırıyı, daha önce yapılan "komploların devamı" olarak değerlendiren Vahidi, Kirman’da şu an durumun güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğunu belirtti.

    Vahidi, güvenlik güçlerinin patlamanın sorumlularına en kısa sürede "ezici ve kararlı bir cevap" vereceğini ifade etti.

    Olaya ilişkin araştırmaların devam ettiğini söyleyen Vahidi, sosyal medyada paylaşılan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini, gerekli bilgilerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

    İranlı Bakan, ayrıca, bölgedeki iletişim ağında herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İranPatlama
    Haberler > Dünya > İran'dan bombalı saldırı sonrası ilk açıklama! 'Ezici ve kararlı bir cevap verilecek'
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