İran'dan İngiltere'ye savaş gibi karar! Donanma ve hava kuvvetleri terör listesinde

İran ile İngiltere arasındaki gerilimde yeni bir gelişme yaşandı. Tahran yönetimi, İngiltere Kraliyet Donanması ve Kraliyet Hava Kuvvetlerini "terör örgütü", İngiliz dış istihbarat servisi MI6'yı ise "düşman grup" ilan etti.

Kaydet a- | +A

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin askeri ve istihbarat kurumlarına yönelik yeni yaptırım niteliğinde bir karar aldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yayımlanan bildiride, İngiltere'nin son bir yıl içerisinde İran'a karşı gerçekleştirdiği eylemlere karşılık Kraliyet Donanması (Royal Navy) ile Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (Royal Air Force) "terör örgütü" olarak tanımlandığı açıklandı.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 ise "düşman grup" olarak sınıflandırıldı.

İrandan İngiltereye savaş gibi karar! Donanma ve hava kuvvetleri terör listesinde

İNGİLTERE'NİN İKİ ASKERİ GÜCÜNÜ HEDEF ALDI

İran Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, kararın 1 Kasım 2026 itibarıyla geçerli olduğu ifade edildi.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

İngiltere'nin son bir yıl içerisinde Devrim Muhafızları Ordusunu 2026 Devlet Tehditleri Yasası kapsamına almak gibi İran'a yönelik gerçekleştirdiği düşmanca eylemlere karşılık 1 Kasım 2026'dan itibaren İngiliz dış istihbarat servisi MI6 düşman grup olarak kabul edilecek ve İngiltere Kraliyet Donanması ile Kraliyet Hava Kuvvetleri terör örgütü olarak tanımlanacaktır.

İrandan İngiltereye savaş gibi karar! Donanma ve hava kuvvetleri terör listesinde

ABD VE İSRAİL SUÇLAMASI

Tahran yönetimi, Londra'yı ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü askeri operasyona katılmakla da suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik uygulamalarını ve son dönemdeki askeri tutumunu kararın gerekçeleri arasında gösterdi.

"SONUÇLARIN SORUMLULUĞU İNGİLTERE'YE AİT"

İran yönetimi, kararın uluslararası hukuk ve mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde alındığını öne sürdü.

Tahran, söz konusu adımların ülkenin ulusal güvenliğini ve çıkarlarını korumayı amaçladığını açıklarken ortaya çıkabilecek sonuçların sorumluluğunun İngiliz hükümetine ait olacağını ifade etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala