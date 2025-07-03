İran'dan yeni uçuş kararı! Saat verildi, iç ve dış seferler başlıyor

İran'dan 12 günlük İsrail'in saldırılarının ardından yeni uçuş kararı geldi. Tahran yönetimi, İsfahan ve Tebriz hariç tüm havalimanlarının saat 05.00-18.00 arasında iç ve dış uçuşlara açılacağını bildirdi.

İsrail-İran arasında 12 gün süren savaş nedeniyle askıya alınan İran seferleri yeniden başlıyor. İran saat vererek İsfahan ve Tebriz hariç tüm havalimanlarının yeniden uçuşlara açılacağını bildirdi.

İRAN SAAT VERDİ, İÇ VE DIŞ UÇUŞLARA AÇILIYOR

İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, İsfahan ve Tebriz hariç tüm havalimanları 05.00-18.00 arasında iç ve dış uçuşlara açılacak.

Kararın, Sivil Havacılık Kurumu Koordinasyon Komitesi'nin onayı ve ülkenin mevcut koşullarında yapılan detaylı güvenlik incelemeleri sonucunda alındığı aktarıldı.

Buna göre, doğu hava sahası hariç gece uçuş kısıtlamaları devam edecek.

İsfahan ve Tebriz'deki havalimanlarının da gerekli hazırlıkların ardından uçuşlara açılacağı belirtildi.