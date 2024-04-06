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Haberler > Dünya > İrlanda'dan 'İsrail' hamlesi! Aralarında büyük bankalar da var

İrlanda'dan 'İsrail' hamlesi! Aralarında büyük bankalar da var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İrlanda&#039;dan &#039;İsrail&#039; hamlesi! Aralarında büyük bankalar da var

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İrlanda, Filistin topraklarında faaliyetleri nedeniyle 6 İsrailli şirketten milyonlarca avroluk yatırımı geri çekme kararı aldı. Bu şirketler arasında büyük bankalar da bulunuyor.

 

İrlanda'dan kritik İsrail hamlesi geldi. İrlanda Maliye Bakanlığı, İrlanda Ulusal Hazine Yönetim Ajansı'nın, İrlanda Stratejik Yatırım Fonu'ndaki küresel hisse senedi portföyünden 2,95 milyon avroyu elden çıkarma kararı aldığını doğruladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İrlanda Maliye Bakanı Michael McGrath, işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetleri nedeniyle aralarında büyük bankaların da bulunduğu 6 İsrailli şirketteki devlet yatırım fonunu elden çıkaracaklarını söyledi.

"KARAR EN KISA SÜREDE UYGULAMAYA KONULACAK"

Bakan McGrath, yatırımın geri çekilmesini 'doğru karar' olarak değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"İrlanda Stratejik Yatırım Fonu, bu yatırımların risk profilinin artık yatırım parametreleri dahilinde olmadığını ve bu yatırımların ticari hedeflerine başka yatırımlar yoluyla ulaşılabileceğini tespit etti. Karar önümüzdeki haftalarda mümkün olan en kısa sürede uygulamaya konulacak."​​​​​​​

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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