İskoçya'dan İsrail kararı! Görüşmeler askıya alındı

İskoçya hükümeti, Gazze'de sürdürdüğü soykırımla 40 binden fazla sivil Filistinliyi katleden İsrail ile görüşmeleri askıya alma kararı aldı.

İskoçya hükümeti, Gazze'deki barış görüşmelerinde gerçek ilerleme sağlanana kadar Birleşik Krallık'taki İsrailli üst düzey diplomatlarla teması durdurduğunu bildirdi.

Birleşik Krallık'ın parçası olan İskoçya'daki hükümetin Dış İlişkiler Sekreteri Angus Robertson, İsrail'in Londra Büyükelçiliği Yardımcısı Daniela Grudsky ile görüşmesinin ardından gelen eleştiriler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Robertson, İsrailli diplomatla görüşmenin karşı tarafın talebi üzerine yapıldığına dikkati çekerek, bunun İskoç hükümetine "Gazze'de derhal ateşkes sağlanması gerektiği konusundaki net ve değişmez tutumlarını" ifade etme fırsatı verdiğini belirtti.

Toplantının Gazze'de ateşkes görüşmeleriyle "sınırlı olmaması"ndan üzüntü duyduğunu aktaran Robertson, hiç kimsenin bu toplantının İsrail hükümetinin Gazze'deki eylemlerini meşrulaştırma şeklinde sunulmasını amaçlamadığına işaret etti.

İskoç hükümetinin Gazze'deki vahşeti kesin dille kınamakta kararlı olduğunu vurgulayan Robertson, "Ancak gerçek şu ki bu toplantı birçok kişi tarafından İsrail ve İskoç hükümetleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi olarak algılandı." ifadesine yer verdi.

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İsrail hükümeti ile doğrudan görüşerek İskoçya'nın acil ateşkes konusundaki tutumundan karşı tarafın haberdar edildiği göz önünde bulundurulduğunda "yeni bir toplantı davetini kabul etmenin uygun olmayacağı"nı belirten Robertson, şunları kaydetti:

"Barış yönünde gerçek ilerleme kaydedilene, insani yardıma engelsiz erişim sağlanana ve İsrail soykırım ve savaş suçlarının soruşturulmasına ilişkin uluslararası yükümlülükleri konusunda tam işbirliği yapana kadar bu tutumumuz devam edecektir. İskoç hükümeti bu dönemde İsrail hükümeti ile ilişkilerin normalleşmesini desteklememektedir. İskoç hükümeti Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını, İsrail'e İngiltere tarafından silah gönderilmesine son verilmesini ve iki devletli çözüm çerçevesinde egemen Filistin devletinin tanınmasını desteklediğini ifade etmekten asla geri durmayacaktır."

İskoç hükümeti, Robertson'ın İsrailli diplomat Grudsky ile görüşmesinin ardından eleştirilmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli öldü, 92 bin 743 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 691 askerinin öldüğünü, 10 bin 56 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 635 Filistinli hayatını kaybetti.