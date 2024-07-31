İsmail Haniye beşinci isim! İşte geçmişte İsrail tarafından öldürülen Hamas liderleri

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye'yi hava saldırısı ile öldürdü. Haniye'nin ölümü akıllara İsrail tarafından öldürülen diğer Hamas liderlerini getirdi. İşte Yahya Ayyaş'tan Şeyh Ahmed Yasin'e, Abdulaziz Rantisi'den ocak ayında öldürülen Salih El-Aruri'ye kadar o isimler ve hayatları...

Haniye'ye İran'da suikast! 3 oğlu, 4 torunu ve kardeşi de öldürülmüştü

Haniye'ye İran'da suikast! 3 oğlu, 4 torunu ve kardeşi de öldürülmüştü

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutta, İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldü. Haniye'nin ölümü, geçmişte İsrail tarafından öldürülen Hamas liderlerini akıllara getirdi. İşte o isimler ve hayatlarına dair detaylar...

OCAK 1996: İSRAİL, YAHYA AYYAŞ'A SUİKAST DÜZENLEDİ

1966 yılında Batı Şeria'da dünyaya gelen Yahya Abdullatif Ayyaş, üniversiteden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora yapmak amacıyla yurt dışına çıkmak istedi ancak İsrail engeline takıldığı için Filistin'i terk edemedi.

Yahudi yerleşimcilerin Kudüs’ün kuzeyinde yer alan Rafat köyüne kadar uzanması nedeniyle Filistin direniş hareketine katıldı. Eşini ve iki çocuğunu Batı Şeria’da bırakarak Gazze’ye yerleşti. Gazze'de kısa süre içerisinde, Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el Kassam Tugayları içinde sivrilerek önde gelen isimlerinden biri oldu.

Patlayıcılar konusunda uzmanlaşan Ayyaş, Hamas’ın bombalı saldırılarının mimarlarından biri oldu. 1993'ten ölümüne kadar Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği pek çok bombalı saldırının arkasındaki isim olarak bilinen Ayyaş, el yapımı patlayıcılar geliştirdi ve Hamas'ın askeri kapasitesini artırdı.

Ayyaş'ın Gazze'de, çocukluk arkadaşı Usame Hamad'ın evinde kaldığını öğrenen İsrail'in iç güvenlik örgütü Şin Bet, Hamad'ın amcası Kamil Hamad ile iletişime geçti. Kamil Hamad'ı kendine angaje eden Şin Bet, Ayyaş'a vermesi için ona bir cep telefonu verdi.

Şin Bet ajanları Kamil Hamad'a, telefonda böcek olduğunu ve Ayyaş'ı dinleyeceklerini söyledi ancak telefon, böceğin yanı sıra patlayıcı da bulunduruyordu.

5 Ocak 1996'da Ayyaş, babası tarafından arandı. Aynı anda üzerinde dolaşan İsrail uçağı Ayyaş'ın telefon konuşmasını İsrail komutanlığına aktardı. Telefondaki kişinin Ayyaş olmasının teyit edilmesinden sonra Şin Bet tarafından telefondaki patlayıcı ateşlendi. Patlamayla birlikte Ayyaş da hayatını kaybetti.

MART 2004: ŞEYH AMHED YASİN, GAZZE'DE HAYATINI KAYBETTİ

Ahmed Yasin, 1937 yılında Filistin'in Askalan şehrinin el-Cevra köyünde dünyaya geldi.

1967 yılında Filistin'in tamamının siyonist işgalcilerin eline geçmesi üzerine insanlar vatanlarını işgalden kurtarma mücadelelerinde kendilerine önderlik edecek birilerini aramaya başladılar. Şeyh Ahmed Yasin bu dönemde ön plana çıktı.

Şeyh Ahmed Yasin, Gazze'de İslâm Merkezi'ni kurmasından sonra iyice tanındı ve Filistin'in her tarafında adı duyulmaya başladı. Bu durum işgal yönetimini son derece rahatsız etti ve işgal yönetimi Şeyh Ahmed Yasin'i defalarca polis merkezine çağırdı.

1984 yılında yürütülen soruşturma sonunda Ahmed Yasin, İsrail devletini yıkarak yerine İslâmi bir devlet kurmak için çalıştığı gerekçesiyle 13 yıl hapse mahkum edildi ancak on bir ay sonra Filistinlilerle işgalciler arasında gerçekleştirilen bir esir değişiminde serbest bırakıldı.

Siyonistler, 18 Mayıs 1989 tarihinde tutukladıkları Şeyh Ahmed Yasin'i sekiz yıl sonra serbest bıraktı.

Ahmed Yasin, 22 Mart 2004 tarihinde tekerlekli sandalyesiyle sabah namazını kıldığı camiden çıkarken İsrail hava kuvvetlerine bağlı helikopterler tarafından atılan füzelerle hayatını kaybetti.

NİSAN 2004: ABDÜLAZİZ EL-RANTİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Filistinli siyasetçi Abdulaziz Rantisi, 23 Ekim 1947 tarihinde Filistin'deki Yibna'da dünyaya geldi.

Mısır'da üniversite yılları esnasında Müslüman Kardeşler Hareketi'ne katıldı ve hareketin Gazze'deki teşkliatlanmasında yer aldı. Rantisi, Şeyh Ahmed Yasin ile birlikte 1987 yılının Aralık ayında Gazze Şeridi'nde Filistin İslami Direniş Hareketi'ni (Hamas) kurdu.

İsrail tarafından 1983-1998 yılları arasında birçok kez tutuklanan Hamas lideri, 27 ay hapis yattı.

Rantisi, 1992 ve 2003 yıllarında İsrail tarafından düzenlenen bir suikast girişiminden kurtuldu. 17 Nisan 2004 tarihinde İsrail hava güçlerinin Gazze'de Apache helikopterleriyle düzenlediği saldırıda öldürüldü.

OCAK 2024: SALİH EL-ARURİ'YE İHA SALDIRISI