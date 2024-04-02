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Haberler > Dünya > İspanya Başbakanı Sanchez duyurdu: Yazdan önce Filistin devletini tanıyacaklar

İspanya Başbakanı Sanchez duyurdu: Yazdan önce Filistin devletini tanıyacaklar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İspanya Başbakanı Sanchez duyurdu: Yazdan önce Filistin devletini tanıyacaklar

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İspanya Başbakanı Sanchez, Filistin devletini yazdan önce tanıyacaklarını duyurdu. Sanchez, İsrail ile Hamas arasındaki açık savaşta bölgede barış ve güvenliği garanti altına almanın tek yolunun Filistin'in tanınması olduğunu düşündüğünü vurguladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, üç günlük Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı Ürdün'e giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İspanyol basınındaki haberlere göre Sanchez, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin nisan ve haziran ayları arasında uluslararası toplumda önemli gelişmelerin yaşanacağına inandığını belirterek, gelecek haftalarda Birleşmiş Milletlerde Filistin'in tam üye olarak tanınmasını amaçlayan tartışmalara dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMA KARARI

İrlanda, Malta ve Slovenya başbakanlarıyla doğru koşulların sağlanması halinde Filistin devletinin tanınmasına ilişkin aldıkları ortak kararın yazdan önce hayata geçeceğini açıklayan Sanchez, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını ilk olarak Bakanlar Kurulunda alacağını ve ardından Meclise sunacağını kaydetti.

Sanchez, İsrail ile Hamas arasındaki açık savaşta bölgede barış ve güvenliği garanti altına almanın tek yolunun Filistin'in tanınması olduğunu düşündüğünü vurguladı.

İspanya Başbakanı, Ürdün'ün ardından Suudi Arabistan ve Katar'a gidecek.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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