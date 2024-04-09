İspanya Başbakanı Sanchez, Filistin için AB turu yapacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletinin tanınması için Norveç, İrlanda, Portekiz, Slovenya ve Belçika başbakanlarıyla bir araya geleceği bir Avrupa Birliği turuna çıkacak.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletinin tanınmasına destek sağlamak amacıyla önümüzdeki hafta çeşitli Avrupa Birliği liderleriyle temaslarda bulunacak. Sanchez'in programında Norveç, İrlanda, Portekiz, Slovenya ve Belçika başbakanları ile AB'nin Gazze'deki İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin tutumu üzerine görüşmeler yer alıyor.

Hükümet sözcüsü Pilar Alegria gazetecilere yaptığı açıklamada, Sanchez'in gündeminde Norveç, İrlanda, Portekiz, Slovenya ve Belçika başbakanlarıyla AB'nin Gazze Şeridi'ndeki İsrail-Hamas savaşına ilişkin tutumuna odaklanan toplantıların yer aldığını söyledi.

Alegria, "Gazze'deki insani felaketi durdurmak ve iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesini sağlayacak siyasi bir barış sürecinin başlatılmasına yardımcı olmak istiyoruz" dedi. Sanchez daha önce Madrid'in Temmuz ayına kadar Filistinlileri tanımasını beklediğini ve AB içinde yakında birçok üyeyi aynı pozisyonu benimsemeye itecek "kritik bir kitle" oluşacağına inandığını söylemişti.

İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya geçen ay Filistin devletinin tanınması için ortaklaşa çalışacaklarını açıklamışlardı. İsrail ise dört AB ülkesine bu girişimlerinin "terörizm için bir ödül" anlamına geleceğini ve nesiller boyu süren çatışmanın müzakere yoluyla çözülmesi şansını azaltacağını söyledi.

1988'den bu yana Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 139'u Filistin devletini tanıdı.

Sanchez diplomatik kampanyasına 12 Nisan'da Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere ve İrlanda'nın yeni başbakanı Simon Harris ile görüşmek üzere Oslo ve Dublin'e yapacağı ziyaretlerle başlayacak.