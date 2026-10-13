İspanya Kralı ve Kraliçesi Sebte'de: Kalabalık tek bir slogan attı

İspanya Kralı VI. Felipe ve Kraliçe Letizia, kitlesel göç krizinin ardından Sebte'ye ilk resmi ziyaretlerini gerçekleştirdi. İspanyol bayrakları ve tezahüratlarla karşılanan kraliyet çifti, 2007'den bu yana kente giden ilk İspanyol hükümdar çifti oldu.

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İspanya Kralı VI. Felipe ve Kraliçe Letizia, Kuzey Afrika'daki İspanyol toprağı Sebte'ye resmi ziyarette bulundu. Temmuz ayında yaşanan kitlesel göç hareketliliğinin ardından gerçekleşen ziyaret, İspanyol kraliyet ailesinin kente 17 yıl aradan sonra yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Kraliyet çifti, Sebte'ye gelişlerinde İspanyol bayrakları taşıyan vatandaşlar tarafından karşılandı. Ziyaret programına Belediye Binası'nda başlayan Felipe ve Letizia, burada kentin yetkilileriyle bir araya geldi. Kral Felipe, Kraliyetin Sebte'ye ve kentteki kurumlara desteğini dile getirirken, kendilerini görmek için toplanan vatandaşları da selamladı.

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Çifti yakından görmek ve onlarla tokalaşmak isteyen kalabalık, spor müsabakalarında da kullanılan "Ben İspanyol'um" sloganını attı. Ziyaret, kraliyet ailesinin bölgeyle ilişkileri açısından da dikkat çekti. İspanya'nın eski Kralı I. Juan Carlos ve Kraliçe Sofia, Sebte'yi en son 2007 yılında ziyaret etmişti.

İspanya Kralı ve Kraliçesi Sebtede: Kalabalık tek bir slogan attı

GÖÇMENLER İÇİN ANMA TÖRENİNE KATILMALARI BEKLENİYOR

Kral Felipe ve Kraliçe Letizia'nın günün ilerleyen saatlerinde, 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde denizde hayatını kaybeden göçmenler için Sidi Embarek Mezarlığı'nda düzenlenecek anma törenine katılması bekleniyor. Çiftin kent merkezinde toplum temsilcileriyle bir araya gelmesinin ardından Sebte'deki programını tamamlaması öngörülüyor.

Kraliyet çiftinin yarın ise İspanya'nın Kuzey Afrika'daki diğer eksklavı Melilla'ya geçmesi bekleniyor.

İspanya Kralı ve Kraliçesi Sebtede: Kalabalık tek bir slogan attı

SEBTE'DE YAKLAŞIK 15 BİN GÖÇMEN BULUNUYOR

Temmuz ayında Fas üzerinden İspanyol topraklarına 70 bin ila 80 bin göçmenin girdiği, bu süreçte 140'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Akdeniz kıyısındaki Sebte'de bugün yaklaşık 15 bin göçmenin bulunduğu tahmin ediliyor. Nüfusu 84 bin civarında olan kentte göçmenlerin varlığı, İspanya'da siyasi tartışmaların da gündeminde yer alıyor.

Muhalefet partileri, gelecek ay yapılacak seçimler öncesinde Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki sol koalisyon hükümetini iktidardan uzaklaştırmayı hedefliyor. Sebte ve Melilla, Avrupa ana karasına ulaşmak isteyen göçmenler açısından önemli geçiş noktaları arasında görülüyor.

Fas ise uzun süredir İspanya'nın kontrolünde bulunan bu iki Kuzey Afrika toprağındaki İspanyol egemenliğini tanımıyor. İspanyol yetkililerin, kraliyet çiftinin uzun bir aradan sonra gerçekleştirdiği ziyaretin Fas tarafından nasıl karşılanacağını yakından takip ettiği belirtiliyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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