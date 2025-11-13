İspanya'da artan kuş gribi vakaları nedeniyle ülke genelindeki tüm çiftlikler için kritik bir karar alındı. Buna göre; kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulması zorunlu kılındı. Yayımlanan kararname, kümes hayvanlarının satış amacıyla pazarlara veya kültürel etkinliklere götürülmesini de yasaklıyor.

Avrupa genelinde H5N1 kuş gribi vakalarında yaşanan artış, yetkilileri yeni önlemler almaya zorladı. İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı, ülkedeki tüm çiftliklerde kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasını zorunlu kılan bir kararname yayımladı. Kararname ile ayrıca kümes hayvanlarının pazarlara veya kültürel etkinliklere götürülmesi de yasaklandı.

ÖRDEK VE KAZLAR AYRI TUTULACAK

Yeni düzenlemeye göre, ördek ve kazların diğer kümes hayvanlarından ayrı tutulması, yabani kuşların erişebileceği su kanallarıyla temasın kesilmesi veya bu su kaynaklarının arıtılması zorunlu hale getirildi. Bakanlık, aynı zamanda dış mekandaki yem ve su depolarının da yabani kuşlara karşı korunmasını şart koştu.

Bakanlığın verilerine göre, İspanya'da kümes hayvanları ve göçmen kuşlar arasında yaklaşık 100 doğrulanmış kuş gribi vakası tespit edildi. Ancak bazı bölgelerde ölümlerin bu sayının çok üzerinde olduğu bildiriliyor. Bakanlık yetkilileri, sulak alanlarda gözlemlenen göçmen kuşların virüsün yayılmasında önemli bir rol oynadığını ve sıcaklık düşüşlerinin virüsün hayatta kalmasını kolaylaştırdığını vurguladı.

2,5 MİLYONDAN FAZLA KUŞ ÖLDÜ

Son dört ayda İspanya’daki kuş gribi vakaları, 2,5 milyondan fazla kuşun ölümüne yol açtı. Daha önce yalnızca yüksek riskli bölgelerde uygulanan kapalı alan zorunluluğu, yeni kararname ile tüm ülke genelinde geçerli hâle getirildi.

Almanya’da da durum ciddi. Friedrich Loeffler Enstitüsü’nün (FLI) verilerine göre, 1 Eylül’den bu yana 97 çiftlikteki yaklaşık 1,5 milyon kümes hayvanı kuş gribi nedeniyle ya öldü ya da itlaf edildi. Yabani kuşlar arasında da 850 doğrulanmış vaka bulunuyor. Enstitü Başkanı Christa Kühn, "Virüs, çiftliklerin sürekli gözetimine rağmen her köşeyi buluyor. Şu ana kadar salgında herhangi bir iyileşme gözlemlenmedi" dedi.

Uzmanlar, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Belçika, Polonya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa’nın 15 ülkesinde artan kuş gribi vakalarının, kıta genelinde ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve durumun küresel bir soruna dönüşebileceğini belirtiyor.

SİNEM ERYİLMAZ

