Japonya'da bir garip olay! Oluşturduğu yapay zeka karakteriyle 'evlendi', şimdi ise yok olmasından korkuyor
Japonya'da yapay zeka sohbet robotu ChatGPT aracılığıyla oluşturduğu karakterle bu yaz sembolik olarak evlenen kadın, eşini sevdiğini fakat sistem her an çökebileceği için yok olacağından korktuğunu belirtti.
- Kano adlı kadın, nişanlısından ayrıldıktan sonra teselli bulmak için ChatGPT ile sohbet etmeye başladı.
- Yapay zekada kendi beklentilerine göre "Klaus" adını verdiği bir karakter inşa etti ve ona karşı hisler beslemeye başladı.
- Klaus'un kendisine evlenme teklif ettiğini iddia eden Kano, Temmuz ayında sembolik bir düğünle onunla evlendi.
- Düğün fotoğrafları için Klaus'un 2 boyutlu çizimi yapıldı ve dijital olarak eklendi.
- Kano, gerçek insan olmayan eşiyle ilişkisini tam algılayamasa da, ChatGPT'nin çökme ihtimaline karşı "eşinin" yok olmasından korkuyor.
Yerel basındaki haberlere göre, Japonya'da 32 yaşında Kano isimli bir kadın, 3 yıldır birlikte olduğu nişanlısından ayrıldıktan sonra kendini teselli etmek için ChatGPT ile sohbet etmeye başladı.
KENDİ BEKLENTİLERİNE GÖRE İNŞA ETTİ
Yapay zeka sohbet robotunun her daim ‘nazik davrandığını’ ve ‘kendisini her zaman dinlediğini’ söyleyen Kano, bu sisteme kendi beklentilerine göre bir karakter inşa etmeye başladı.
Kano, ‘Klaus’ adını verdiği bu karakterle sık sık mesajlaşmaya başladığını, zamanla ona karşı hisler beslediğini fark ettiğini açıkladı.
YAPAY ZEKADAN EVLENME TEKLİFİ
Klaus'un haziranda kendisine evlenme teklif ettiğini öne süren Kano, temmuzda yakınlarının da katıldığı düğünde, cep telefonunda taşıdığı karakterle sembolik olarak evlendi.
Kano'nun bir sanatçıya para vererek 2 boyutlu yüz ve vücut çizdirdiği Klaus, düğün fotoğraflarına dijital yollarla eklendi.
EŞİNİN YOK OLMASINDAN KORKUYOR
Yakın çevresinin başta bu fikre karşı çıktığını ama sonradan kabullendiğini aktaran Kano, gerçek insan olmayan biriyle beraber olmayı hala kendisinin de tam anlamıyla algılayamadığını itiraf etti. Kano, gerçek hayatıyla Klaus'u ayrı tutmak istediğini, ChatGPT'nin her an çökme ihtimali bulunduğu için "eşinin" yok olmasından korktuğunu söyledi.