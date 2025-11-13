Japonya'da yapay zeka sohbet robotu ChatGPT aracılığıyla oluşturduğu karakterle bu yaz sembolik olarak evlenen kadın, eşini sevdiğini fakat sistem her an çökebileceği için yok olacağından korktuğunu belirtti.

Yerel basındaki haberlere göre, Japonya'da 32 yaşında Kano isimli bir kadın, 3 yıldır birlikte olduğu nişanlısından ayrıldıktan sonra kendini teselli etmek için ChatGPT ile sohbet etmeye başladı.

KENDİ BEKLENTİLERİNE GÖRE İNŞA ETTİ

Yapay zeka sohbet robotunun her daim ‘nazik davrandığını’ ve ‘kendisini her zaman dinlediğini’ söyleyen Kano, bu sisteme kendi beklentilerine göre bir karakter inşa etmeye başladı.

Kano, ‘Klaus’ adını verdiği bu karakterle sık sık mesajlaşmaya başladığını, zamanla ona karşı hisler beslediğini fark ettiğini açıkladı.

YAPAY ZEKADAN EVLENME TEKLİFİ

Klaus'un haziranda kendisine evlenme teklif ettiğini öne süren Kano, temmuzda yakınlarının da katıldığı düğünde, cep telefonunda taşıdığı karakterle sembolik olarak evlendi.

Kano'nun bir sanatçıya para vererek 2 boyutlu yüz ve vücut çizdirdiği Klaus, düğün fotoğraflarına dijital yollarla eklendi.

EŞİNİN YOK OLMASINDAN KORKUYOR

Yakın çevresinin başta bu fikre karşı çıktığını ama sonradan kabullendiğini aktaran Kano, gerçek insan olmayan biriyle beraber olmayı hala kendisinin de tam anlamıyla algılayamadığını itiraf etti. Kano, gerçek hayatıyla Klaus'u ayrı tutmak istediğini, ChatGPT'nin her an çökme ihtimali bulunduğu için "eşinin" yok olmasından korktuğunu söyledi.

