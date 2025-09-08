Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hangi ülkeler internette daha fazla vakit geçiriyor? Türkiye'nin oranı dikkat çekti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hangi ülkeler internette daha fazla vakit geçiriyor? Türkiye’nin oranı dikkat çekti
Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Araştırma, ülkeler arasındaki büyük internet farkını ortaya koydu. Japonya’da yetişkinlerin yarısından fazlası her an çevrim içiyken, Nijerya’da bu oran %13’te kaldı. Türkiye’nin oranı merak uyandırdı.

Anketlere göre, yetişkinlerin yüzde 28'i neredeyse her an çevrim içiyken, yüzde 40'ı günde birkaç kez internet kullanıyor.

Pew Araştırma Merkezi, 8 Ocak ile 26 Nisan arasında 24 ülkedeki 26 bin 504 yetişkine interneti ne sıklıkla kullandıklarını sordu.

Ankete katılan yetişkinlerin yüzde 28'i, neredeyse her zaman çevrim içi olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 40'ı günde birkaç kez internet kullandığını, yüzde 9'u ise hiç kullanmadığını ifade etti.

Araştırmaya katılan ülkeler arasında internet kullanımı konusunda büyük farklar bulunuyor.

Hangi ülkeler internette daha fazla vakit geçiriyor? Türkiye’nin oranı dikkat çekti - 1. Resim

ORANI EN YÜKSEK ÜLKE JAPONYA

Sürekli çevrim içi bulunma oranı en yüksek ülke Japonya oldu. Japonya'da yetişkinlerin yüzde 56'sı sürekli çevrim içi olduklarını kaydetti.

Bu oranın en düşük olduğu Nijerya'da ise yetişkinlerin yüzde 13'ü sürekli çevrim içi olduğunu belirtti.

Hangi ülkeler internette daha fazla vakit geçiriyor? Türkiye’nin oranı dikkat çekti - 2. Resim

TÜRKİYE'DEKİLERİN YÜZDE 25'İ SÜREKLİ ÇEVRİM İÇİ

Güney Kore'deki yetişkinlerin neredeyse yarısı, Arjantin, İsrail, İspanya, Türkiye ve ABD'dekilerin yaklaşık yüzde 25'i sürekli çevrim içi olduğunu bildirdi.

Öte yandan, internet kullanımının en düşük olduğu Hindistan'da yetişkinlerin yüzde 36'sı hiç internete girmiyor.

Güney Afrika ve Nijerya'daki yetişkinlerin yaklaşık dörtte biri, Kenya'dakilerin ise yaklaşık üçte biri interneti hiç kullanmadıklarını belirtti.

