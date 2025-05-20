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İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu getirilmesi için çarpıcı karar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İspanya&#039;dan İsrail&#039;e silah ambargosu getirilmesi için çarpıcı karar
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya, İsrail'e silah ambargosu getirilmesi için çarpıcı bir karara imza attı. İspanya Meclisi'ndeki tüm siyasi partiler, İsrail'e silah ambargosu uygulanması için tavsiye kararı "evet" oyu kullanarak kabul etti.

Gazze'de 7 Ekim'de yaşanan olayı bahane ederek soykırım başlatan Siyonist İsrail, son günlerde vahşi saldırılarını artırdı. Hastane, okul, çadır, fark etmeksizin, şuursuzca sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştiren İsrail'e karşı tüm dünyadan karşı sesler yükseliyor. 

Avrupa ve İngiltere'nin ardından İspanya'dan çarpcı ıbir karar geldi. İspanya Meclisi, İsrail'e silah ambargosu getirilmesini talep eden tavsiye kararını kabul etti.

MECLİS'TEKİ ÇOĞU PARTİ "EVET OYU" VERDİ

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ile muhalefetteki Podemos ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partileri tarafından sunulan öneriye, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox dışında tüm siyasi partiler "evet" oyu kullandı.

Oylamaya 347 milletvekili katılırken, 176 evet, 171 hayır oyu ile tavsiye kararının kabul edilmesini bazı milletvekilleri ayakta alkışladı.

ASKERİ AMAÇLI KULLANILACAK YAKIT BİLE YASAKLANMALI

Mecliste kabul edilen ve hükümetten harekete geçmesi talep edilen tavsiye kararı gereği, Filistin halkına karşı saldırılarında İsrail ordusunu güçlendirmeye yarayacak her türlü kaynağın, kask, yelek gibi ekipmanın veya askeri amaçlı kullanılacak yakıtın bile yasaklanması önerildi.

Öneri ile İspanya'daki dış ticaret yasasının değiştirilerek, İsrail örneğinde olduğu gibi soykırım veya insanlığa karşı suçlara karışan ve ortak olan devletlerle askeri sözleşme yapılmasını yasaklayacak şekilde yeniden düzenlenmesi talep ediliyor.

Sumar ittifakı Meclis Sözcüsü Veronica Martinez, "İspanya'nın soykırım veya savaş suçları işleyen herhangi bir devletle işbirliği yapamayacağını, mevcut durumda Gazze'de soykırım yapan İsrail'in silah endüstrisinin desteklenmemesi gerektiğini" savundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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