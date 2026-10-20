Türk savunma sanayisinin geliştirdiği ANKA-III, İspanyol basınının gündemine girdi. Ankara'daki TUSAŞ tesislerini ziyaret eden İspanyol savunma yayını Infodefensa, Türkiye'nin daha fazla mühimmat taşıyabilen ve radarda tespit edilmesi daha zor olacak yeni bir ANKA-III versiyonu üzerinde çalıştığını yazdı. Yeni modelin 1.750 kilogram faydalı yük kapasitesine ulaşması planlanırken hava savunma sistemlerinin yoğun olduğu bölgelerde görev yapabilmesi amaçlanıyor.

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Türk savunma sanayisinin gururu TUSAŞ'ın imzasını taşıyan insansız savaş uçağı ANKA-III, dünya savunma basınının merkezinde yer almaya devam ediyor.

Ankara'daki tesisleri yerinde inceleyen İspanyol Infodefensa yayını, Türkiye'nin taşıma kapasitesi artırılmış, radar izi minimuma indirilmiş daha büyük ve stratejik bir ANKA-III varyantı üzerinde çalıştığını duyurdu.

İspanyol basını Ankara'da öğrendi! "Türkiye'nin yeni uçağı daha büyük ve daha güçlü"

"DAHA BÜYÜK VE DAHA GİZLİ"

Infodefensa, Türkiye'nin geliştirdiği yeni ANKA-III versiyonu hakkında "Yüksek riskli görevler için daha büyük ve daha gizli bir versiyon" yorumunda bulundu.

Ankara'daki TUSAŞ tesislerini ziyaret eden İspanyol gazeteciler, yeni prototipin mevcut modele kıyasla daha fazla mühimmat taşıyabileceğini aktardı.

İspanyol basını Ankara'da öğrendi! "Türkiye'nin yeni uçağı daha büyük ve daha güçlü"

Haberde, "Yeni varyantın 1.750 kilogramlık faydalı yük kapasitesine ve daha düşük radar kesit alanına sahip olması bekleniyor" değerlendirmesine yer verildi.

Mevcut ANKA-III'ün 1.200 kilogram olan faydalı yük kapasitesinin yeni modelde 1.750 kilograma çıkarılması planlanıyor.

İspanyol basını Ankara'da öğrendi! "Türkiye'nin yeni uçağı daha büyük ve daha güçlü"

"KORUNAN HAVA SAHALARINA SIZABİLECEK"

İspanyol basını, Türkiye'nin yeni ANKA-III modelinde özellikle radar görünürlüğünü azaltmaya odaklandığını yazdı.

Infodefensa, bu özelliğin önemine ilişkin değerlendirmesinde, "Korunan hava sahalarına sızma ve stratejik hedeflere karşı görevler icra etme kabiliyetiyle bağlantılı" yorumuna yer verdi.

Gazeteinin görüştüğü TUSAŞ yetkilisi, Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları arasında daha uzun menzil, daha fazla yük kapasitesi ve daha yüksek irtifanın bulunduğuna işaret etti.

Ayrıca ANKA-III'ün mevcut uçan kanat tasarımının radar görünürlüğünü azaltmaya yönelik olduğu, yeni versiyonda ise bu özelliğin daha da geliştirilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

İspanyol basını Ankara'da öğrendi! "Türkiye'nin yeni uçağı daha büyük ve daha güçlü"

ANKARA'DA İKİNCİ ÜRETİM HATTI TAMAMLANDI

Infodefensa, Türkiye'nin ANKA-III programındaki üretim hazırlıklarına da yer verdi.

Haberde, TUSAŞ'ın Ankara'daki tesislerinde ikinci üretim hattının inşasını tamamladığı ve hattın kasım ayında faaliyete geçmesinin planlandığı ileri sürüldü.

Yeni prototipin söz konusu üretim altyapısıyla geliştirileceğini aktarırken ilk uçuş takviminin henüz açıklanmadığına da vurgu yapıldı.

İspanyol basını Ankara'da öğrendi! "Türkiye'nin yeni uçağı daha büyük ve daha güçlü"

TÜRKİYE'DEN ANKA-III'E YENİ FÜZE HAMLESİ

İspanyol basını, Türkiye'nin ANKA-III için yeni silah sistemleri üzerinde çalıştığını da aktardı.

Infodefensa'ya konuşan TUSAŞ yetkilisi, henüz adı açıklanmayan bir havadan havaya füzenin platforma entegrasyonu için çalışmalar yürütüldüğünden bahsetti.

Haberde, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği sensörler, elektronik sistemler ve mühimmatların ANKA-III programındaki rolüne de değinildi.

İspanyol yayın, yeni silahların entegrasyonunun Türk savunma sanayisi şirketleri arasındaki iş birliğiyle ilerleyeceğini kaydetti.

ANKA-III, KAAN İLE GÖREV YAPACAK! İSPANYOL BASININDAN TÜRKİYE VURGUSU

ANKA-III'ün yalnızca mühimmat taşıyan bir insansız savaş uçağı olarak değil, başka insansız hava araçlarını taşıyabilen bir platform olacağını açıklayan İspanyol basını ayrıca, "ANKA-III programı, daha büyük bir insansız hava aracının diğer araçları taşıyıp konuşlandırabildiği bir kullanım konseptine doğru ilerliyor. TUSAŞ, ANKA-III'ü KAAN muharebe uçağı ve AKSUNGUR dahil olmak üzere diğer Türk hava sistemleriyle entegre etmek için çalışıyor. Program, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarındaki endüstriyel kapasitesini genişletme ve görev sistemleri, sensörler ile mühimmat konusunda yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltma çabasının bir parçasını oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.

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