İsrail askerleri Filistinli gibi giyinip hastaneyi bastı, 3 ölü

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bir hastaneye Filistinli gibi giyinip giren İsrail askerleri sivilleri hedef aldı. Can pazarı yaşanan hastanede 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, sivil kıyafetler giymiş İsrail askerlerinin bugün erken saatlerde Batı Şeria'daki bir hastaneye baskın düzenlediğini duyurdu.

Hain saldırıda üç Filistinlinin vurularak öldürüldüğü açıklandı.

GİZLİ GİZLİ GİRDİLER

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu sabah üç kişi, Cenin'deki İbn Sina hastanesini basan ve onları vuran işgalci İsrail güçlerinin kurşunlarıyla şehit oldu" ifadesi kullandı.

Hastane müdürü Naji Nazzal yaptığı açıklamada "Bir grup İsrail kuvvetinin gizli bir şekilde tesise girdiğini ve insanları öldürdüğünü" söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, üç kişinin isimlerini Muhammad Jalamnah, Muhammad Ayman Ghazawi ve Basel Ayman Ghazawi olarak açıkladı.

Ajansın müdürü "Operasyon, Basel Ghazawi'nin tedavi gördüğü hastanenin rehabilitasyon servisinde gerçekleştirildi" dedi.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail ordusu, Jalamnah'ın hastanede saklanan bir 'terörist' olduğunu iddia etti. Hastanede saklanan diğer iki 'terörist' de onunla birlikte "etkisiz hale getirildi".

Ordu, Jalamnah'ın "önemli terörist faaliyetlere" karıştığını ve silahlı saldırılarda kullanılmak üzere silah ve mühimmat dağıtmakla tanındığını da sözlerine ekledi.