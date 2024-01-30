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    • İsrail askerleri Filistinli gibi giyinip hastaneyi bastı, 3 ölü

    Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bir hastaneye Filistinli gibi giyinip giren İsrail askerleri sivilleri hedef aldı. Can pazarı yaşanan hastanede 3 Filistinli hayatını kaybetti.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, AFP
    - Güncelleme:
    İsrail, Hastane, Batı Şeria, Filistin, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, AFP

    Filistin Sağlık Bakanlığı, sivil kıyafetler giymiş İsrail askerlerinin bugün erken saatlerde Batı Şeria'daki bir hastaneye baskın düzenlediğini duyurdu.

    Hain saldırıda üç Filistinlinin vurularak öldürüldüğü açıklandı.

    GİZLİ GİZLİ GİRDİLER

    Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu sabah üç kişi, Cenin'deki İbn Sina hastanesini basan ve onları vuran işgalci İsrail güçlerinin kurşunlarıyla şehit oldu" ifadesi kullandı.

    İsrail askerleri Filistinli gibi giyinip hastaneyi bastı, 3 ölü

    Hastane müdürü Naji Nazzal yaptığı açıklamada "Bir grup İsrail kuvvetinin gizli bir şekilde tesise girdiğini ve insanları öldürdüğünü" söyledi.

    Filistin resmi haber ajansı WAFA, üç kişinin isimlerini Muhammad Jalamnah, Muhammad Ayman Ghazawi ve Basel Ayman Ghazawi olarak açıkladı.

    İsrail askerleri Filistinli gibi giyinip hastaneyi bastı, 3 ölü

    Ajansın müdürü "Operasyon, Basel Ghazawi'nin tedavi gördüğü hastanenin rehabilitasyon servisinde gerçekleştirildi" dedi.

    İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

    İsrail ordusu, Jalamnah'ın hastanede saklanan bir 'terörist' olduğunu iddia etti. Hastanede saklanan diğer iki 'terörist' de onunla birlikte "etkisiz hale getirildi".

    İsrail askerleri Filistinli gibi giyinip hastaneyi bastı, 3 ölü

    Ordu, Jalamnah'ın "önemli terörist faaliyetlere" karıştığını ve silahlı saldırılarda kullanılmak üzere silah ve mühimmat dağıtmakla tanındığını da sözlerine ekledi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, AFP
    İsrailHastaneBatı ŞeriaFilistin
    Haberler > Dünya > İsrail askerleri Filistinli gibi giyinip hastaneyi bastı, 3 ölü
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