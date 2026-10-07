İsrail basınında Türkiye alarmı! "Bizi zayıf konuma itebilir"

İsrail basını, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan ile kurduğu yeni savunma hattını yakın takibe aldı. Maariv, Ankara'nın askeri ve savunma sanayisi gücünün yeni denklemde öne çıktığını yazarken, oluşan güç odağının İsrail'i bölgesel olarak "zayıf bir konuma" sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması, imzalandığı günden bu yana dünya basınının radarından düşmüyor. Bölgedeki dengeleri değiştirecek yeni bir güç odağı olarak değerlendirilen anlaşma, bu kez İsrail basınında geniş yankı buldu.

İsrail merkezli Maariv, "Mekke Anlaşması"nın yalnızca karşılıklı savunmayı kapsayan bir anlaşma olmadığını, bölgede yeni bir güç merkezinin oluşmasına kapı araladığını yazdı.

Dr. Anat Hochberg-Marom imzalı analizde Türkiye'nin askeri gücü ve savunma sanayisine ayrı bir parantez açılırken, Ankara'nın yeni bölgesel düzende artan ağırlığının İsrail açısından sonuçları mercek altına alındı.

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İSRAİL BASINI: "YENİ VE GÜÇLÜ BİR GÜÇ ODAĞI"

Maariv, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın sahip olduğu farklı kabiliyetlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan tabloya işaret etti.

İsrail basını, Suudi Arabistan'ın ekonomik gücüne dikkat çekerken Türkiye için ise "bölgedeki en büyük orduya sahip olan Türkiye, gelişmiş bir savunma sanayii ve kanıtlanmış askeri kabiliyetler sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın ise nükleer kapasitesi, geniş insan gücü ve muharebe tecrübesiyle oluşumu tamamladığı değerlendirmesinde bulundu.

Maariv, üç ülkenin oluşturduğu yapıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte yeni ve güçlü bir güç odağı oluşturuyorlar ve Basra Körfezi'nde, Orta Doğu'da ve Güney Asya'da güç dengesini yeniden şekillendirme iradelerini gösteren keskin bir siyasi mesaj veriyorlar."

"İSRAİL'İ ZAYIF BİR KONUMA İTEBİLİR"

İsrail basınının üzerinde durduğu en önemli noktalardan biri ise söz konusu ittifakın daha fazla ülkeyle genişlemesi ihtimali oldu.

Mısır'ın yanı sıra Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de gelecekte oluşuma katılabileceğini değerlendiren Maariv, böyle bir senaryonun bölgesel düzenin değişimini hızlandırabileceğini ileri sürdü:

"İsrail için bu durum, özellikle zayıflayan konumu ve Washington'daki karar alma süreçleri üzerindeki etkisinin azalması ışığında, onu zayıf bir konuma itebilecek endişe verici bir gelişmedir."

Maariv analizinde Türkiye'nin anlaşmadan elde edebileceği ekonomik ve stratejik kazanımlara da geniş yer ayırdı.

İsrail basınına göre Ankara, Kızıldeniz ve Babülmendeb'deki güvenlik ve deniz varlığını genişletmenin yanı sıra Suudi Arabistan ve Pakistan ile kurduğu ortaklık sayesinde savunma ihracatında da önemli bir avantaj elde edebilir.

Analizde özellikle Türk İHA'ları, savunma sistemleri, gemiler ve güvenlik altyapıları işaret edilerek Suudi Arabistan pazarının Ankara açısından taşıdığı potansiyele vurgu yapıldı.

"TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ BİR ETKİ GÜCÜ SAĞLIYOR"

Maariv, Mekke Anlaşması'nın Ankara açısından yalnızca askeri veya ekonomik kazanımlarla sınırlı olmadığı değerlendirmesine de yer verdi.

"Pakistan'a ve özellikle Türkiye'ye Suudi politikası üzerinde önemli bir etki kaldıraç gücü sağlandı. Ankara'nın perspektifinden bakıldığında bu, güvenlik, ekonomi ve jeopolitiğin bir birleşimi olup, İslam dünyasında ve bölgesel alanda lider bir güç olarak konumunu sabitleyen bir hamledir."

İSRAİL'İ DIŞLAYAN YENİ DÜZEN ENDİŞESİ

Gazetede ayrıca Pakistan'ın Körfez'deki enerji, altyapı ve iş gücü zincirlerinde daha merkezi bir oyuncuya dönüşmesinin "İsrail'i dışlayan bir bölgesel çerçevenin ortaya çıkışını hızlandırabileceğini" yazıldı.

Türkiye'nin Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz üzerinden alternatif ulaşım ve ticaret bağlantıları geliştirmesi halinde İsrail'in de içerisinde bulunduğu Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nun (IMEC) ilerleyişinin zarar görebileceği değerlendirmesi yapıldı.

"İSRAİL SAHNE DIŞINDA KALMAYI GÖZE ALAMAZ"

İsrail basını, değişen bölgesel dengeler karşısında Tel Aviv'in de stratejisini değiştirmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Maariv'e göre yeni tablo, İsrail'i ABD, Hindistan, BAE, Ürdün, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile istihbarat, siber güvenlik, altyapı ve enerji hatları alanındaki iş birliklerini güçlendirmeye yöneltebilir:

Bu yeni gerçeklik, İsrail'in siyasi esneklik göstermesini, stratejisini uyarlamasını, kilit ülkelerle mevcut ittifaklarını sıkılaştırmasını ve teknolojik-güvenlik üstünlüğünü her ne pahasına olursa olsun korumasını zorunlu kılmaktadır. Son tahlilde Orta Doğu'daki jeopolitik oyun çehresini değiştirirken, İsrail sahne dışında kalmayı göze alamaz.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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