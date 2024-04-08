İsrail çekildi, Filistinliler geri yerleşiyor - Han Yunus'un son hali

İsrail ordusunun geri çekildiği Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentindeki yıkım görüntülendi.

İsrail ordusunun geri çekildiği Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentindeki yıkım görüntülendi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 185 gündür devam ediyor. İsrail ordusuna bağlı 98. Komando Tümeni'nin 4 ay sonra Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından kentteki büyük yıkım görüntülendi. Kentteki camiler, hastaneler ve okullar da dahil olmak üzere çok sayıda bina enkaza dönerken, altyapının da büyük bir yıkıma uğradığı görüldü. İsrail ordusunun kentte hareketi kısıtlamak için çok sayıda yolu yıktığı ortaya çıktı.

İsrail ordusunun hedef aldığı Nasır ve El-Emel hastanelerinde ambulansların ve tıbbi ekipmaların tahrip edildiği görüldü.

İsrail saldırıları nedeniyle kenti terk eden Filistinliler ise İsrail ordusunun çekilmesinin ardından yeniden Han Yunus’a dönmeye başlarken, evlerinin enkazlarında eşyalarını aradı. Filistinli yetkililer, İsrail güçlerinin Han Yunus’un batısından tamamen çekildiğini ancak doğuda konuşlanmaya devam ettiklerini söylemişti.