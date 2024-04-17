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İsrail, geçen yıla oranla 2 kat daha fazla borçlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrail, geçen yıla oranla 2 kat daha fazla borçlandı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail ekonomisi, Gazze'ye yapılan saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana zayıflarken, Tel Aviv yönetiminin 2023'teki borçlanma miktarının önceki yıla göre 2 katından fazlasına çıkarak 43 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

İsrail Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Tel Aviv yönetimi 2022 yılında 17 milyar dolar borçlanırken, 2023'te bu miktar 2 katından fazla artarak 43 milyar dolara yükseldi.

2023 yılında alınan borcun yarısından fazlası, ordunun Ekim ayında Gazze'ye saldırı başlatmasından sonra gerçekleşti.

İsrail Merkez Bankası'nın son raporuna göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının maliyeti yaklaşık 67 milyar dolara ulaşacak ve bu, İsrail'in savaş tarihindeki en yüksek maliyet olacak. Dahası, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in 31 Mart'ta yayınladığı bir rapora göre, bu maliyete İsrail'in kuzeyinde Hizbullah ile yaşanan gerilimden kaynaklanan hasarlar dahil değil. Kuzeydeki gerilimin artmasıyla bu maliyetin iki katına çıkması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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