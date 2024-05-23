İsrail ile diplomatik ilişkileri kesen Kolombiya'dan bir Filistin adımı daha

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Mayıs 2024 12:22 - Güncelleme: 23 Mayıs 2024 12:40 - Güncelleme:

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Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Ramallah'ta büyükelçilik açılması için talimat verdi. Daha önce İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiklerini duyuran Petro, büyükelçilik talimatını "Bu, atacağımız bir sonraki adımdır" diye açıkladı.