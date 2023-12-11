İsrail katliamı istatistiklere göre 'en vahşisi'

11 Aralık 2023 04:06 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 06:06

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail’in 7 Ekim’de Gazze’de başlattığı saldırılarda çoğu çocuk ve kadın yaklaşık 18 bin sivil öldürüldü. Enkaz altında hâlâ binlerce kişi var ve 6 binden fazla kişi de kayıp... Dün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ydü. Ancak en büyük insan hakları ihlali, dünyanın gözü önünde Gazze’de yaşanmaya devam ediyor. Sözde İnsan Hakları Sözleşmelerine imza atan Batılı devletler ise Gazze’deki dramı seyrediyor. Her gün onlarca savaş suçu işleyen İsrail, Filistin’deki katliamlarını dün de sürdürdü.

250 NOKTAYA SALDIRDILAR

İnsanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi’nde gece boyunca 250 noktaya havadan ve karadan saldıran İsrail ordusu, Han Yunus şehrinde Filistinli bir aileye ait evi bombaladı, 10 sivil hayatını kaybetti. Han Yunus ve Refah şehirlerini birbirine bağlayan su boru hatları hedef alındı. Avrupa Hastanesinin çevresi top atışına tutuldu. Bureyc Mülteci Kampı’ndaki yerleşim alanına düzenlenen hava saldırısında ise çoğu çocuk 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail uçakları ayrıca Gazze Şeridi’nin orta kesimlerindeki kamplara yoğun saldırılar düzenledi.

SAĞLIKÇILARI HEDEF ALDILAR

Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı Eczacılık Genel Müdürü Eşref Ebu Mehadi, Şifa Hastanesi için ilaç ve tıbbi malzeme temin etmeye çalışırken İsrail ordusunun konuşlandırdığı keskin nişancıların saldırısına uğradı. Mehadi’nin yanı sıra aracı kullanan şoför ve üçüncü bir kişi yaralandı. Bölgeye intikal eden ambulansa da ateş açıldı. Dünya Sağlık Örgütü de El-Avde Hastanesindeki iki sağlık personelinin görevdeyken öldürüldüğünü bildirdi. Bu arada İsrail askerleri sınırlı miktarda Gazze’ye gelen yardım tırlarındaki malzemeleri yaktı.

OKULA BASKIN DÜZENLEDİLER

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesinde binlerce Filistinlinin saldırılardan kaçarak sığınmak zorunda kaldığı Halife bin Zayid Al Nahyan Okulu, İsrail güçleri tarafından baskına uğradı. Yüksek noktalara konuşlanan İsrailli keskin nişancılar da okulda hareket eden herkesi hedef alıyor. Okula sığınan Filistinli bir kadın “İsrail ordusu, 9 Aralık Cumartesi günü okula baskın düzenleyerek kadın ve çocukların yakınlardaki meydana gitmelerini istedi. Askerler daha sonra erkekleri okuldan alarak alıkoydu” dedi.

ABD’DEN SOYKIRIMA YENİ DESTEK

ABD’den İsrail’in katliamlarına bir destek daha geldi. Joe Biden yönetimi, ABD Kongresinin onayına sunmadan acil durum yetkisini kullanarak İsrail’e yaklaşık 14 bin tank mermisinin satışına onay verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin “Gazze’de acil ateşkes” tasarısını tek başına veto etmesini memnuniyetle karşıladı. İsrail’e tepki gösterilerinde ifade özgürlüğünü savunan Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill’in, ABD Kongresinde verdiği ifadenin ardından gelen eleştiriler ve baskılardan sonra istifa ettiği bildirildi.

YÜZYILIN EN VAHŞİ SİVİL KATLİAMI

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze’de “yeryüzündeki cehenneme” son vermek için acil ateşkes çağrısı yaptı. Doha Formu’nda konuşan Lazzarini “Gazze’de yaşananlar kesinlikle şimdiye kadar gördüğüm en kötü durum. Hava saldırılarından kaçan insanlar BM’ye koruma istemek için geliyor ama artık mavi bayrak bile onları korumuyor. Durum felaket boyutuna ulaştı” dedi.

Dünyanın Filistinlileri yüzüstü bıraktığını söyleyen Lazzarini, UNRWA’nın Gazze’de çöküşün eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.

İsrail Açık Üniversitesinde sosyoloji profesörü Yagil Levy de Haaretz gazetesinde yayımlanan analizinde Gazze’deki sivil katliamını itiraf etti. İsrail güçlerinin yaptıklarını eşi görülmemiş bir cinayet olarak tanımlayan Levy “Gazze’deki ölümlerde sivil oranı 20 asırdaki tüm vakalardakinden yüksek” diye konuştu.