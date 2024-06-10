İsrail, kurtardığı 3 rehinenin görüntülerini yayınladı
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İsrail, ABD'nin desteğiyle Nuseyrat'a gerçekleştirdiği operasyonda yüzlerce Filistinliyi öldürmüş, 4 İsrailli rehineyi almıştı. İsrail, söz konusu operasyonun yeni görüntülerini yayınladı. Görüntülerde rehinelerden Noa Argamani'nin yer almadığı görüldü.
İsrail ordusu geçtiğimiz günlerde ABD'nin de desteğiyle Nuseyrat'a operasyon gerçekleştirmiş yüzlerce masum Filistinliyi katletmişti.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Nuseyrat'a düzenlediği "özel operasyon" sırasında kurtardığı 3 rehinenin helikopterle Gazze Şeridi'nden çıkarıldığı anları gösteren yeni görüntüler yayınladı. Görüntülerde, Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) ve Shlomi Ziv (40) yer aldığı ve İsrail'in merkezindeki Sheba Tıp Merkezi'ne götürüldükleri anlar yer aldı.
IDF, Nuseyrat'a gerçekleştirildiği "operasyonda" iki farklı noktadan 4 rehinenin kurtarıldığını bildirmişti.
Kurtarılan rehinelerden Noa Argamani (25) görüntülerde yer almazken, özel kuvvetler tarafından başka bir binadan kurtarıldıktan sonra ayrı bir helikoptere bindirilmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı