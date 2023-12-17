İsrail, Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri'yi 'Cuma hutbesi' sebebiyle ifadeye çağırdı

17 Aralık 2023 20:09 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 20:16

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail ile Hamas arasındaki savaş sürüyor. İsrail, sadece Gazze Şeridi'nde değil Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik baskı ve şiddetini sürdürüyor. Son olarak Doğu Kudüs'te yeni yerleşim planı projesini onaylayan İsrail yönetiminin hedefinde Mescid-i Aksa İmam Hatibi var. Geçtiğimiz günlerde İmam Şeyh İkrime Sabri'nin evi için yıkım kararı veren İsrail, şimdi de Şeyh Sabri'yi provokasyon" suçlamasıyla ifadeye çağırdı.

15 GÜN KONUŞMA YASAĞI GETİRİLDİ

Şeyh Sabri’nin avukatı ve yakınlarından aldığı bilgiye göre, İsrail polisi Şeyh Sabri'nin, Mescid-i Aksa’da verdiği hutbenin "provokasyon suçu" niteliğinde olduğu gerekçesiyle ifadesini aldı. İsrail polisi, Batı Kudüs'teki El-Meskubiyye gözaltı merkezinde ifadesini aldığı Şeyh Sabri'yi, 4 saatten uzun süren sorgulamadan sonra serbest bıraktı. Sorgulama sonunda İsrail polisi, Şeyh Sabri’ye "15 gün boyunca ulusal basına konuşma yasağı" getirdi. Sorgu çıkışında konuşan Şeyh Sabri, soruşturmanın 1 Aralık’ta Mescid-i Aksa’da verdiği hutbe nedeniyle gerçekleştirildiğini söyledi.

'İSRAİL MAKAMLARININ SORUMLU OLDUĞUNU SÖYLEDİM'

Mescid-i Aksa imamı, sorgulamada kendisine yöneltilen sorulara ilişkin, şunları söyledi: "Esirler meselesine odaklandılar, ben de onlara, yüce İslam dinimizin esir takasına önem verdiğini, esir takasının insani ve uygar bir fiil olduğunu ve bunu teşvik ettiğimizi söyledim. Sonrasında, (sahabeden) Ebubekir Sıddık’ın, çocukları ve kadınları öldürmek ile kilise, cami veya sinagog olsun dini mekanların yıkılmasının haram olduğuna ilişkin mesajı hakkındaki konuya girdiler. Mescid-i Aksa konusuna dair de sorular yöneltildiğini aktaran Şeyh Sabri, "Onlara, sorunun kaynağının Aksa’ya baskınlar düzenleyen fanatik Yahudiler olduğunu anlattım. Bu baskınları düzenleyenleri koruyan İsrail makamlarının bundan sorumlu olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.

İSRAİL MAKAMLARIYLA İLİŞKİLİ GRUPLAR BASKI YAPIYOR

Mescid-i Aksa İmamı fanatik Yahudi işgalcilerin hedefinde Şeyh Sabri’nin avukatı Halid Zebarika da söz konusu soruşturmanın, "İsrail makamlarının, Şeyh Sabri’ye karşı yürüttüğü siyasi, fikri ve dini saldırıların devamı olduğunu" kaydetti. 85 yaşındaki Şeyh Sabri’nin, fanatik Yahudi işgalcilerin iddialarıyla özellikle son iki yılda sık sık kovuşturmalara maruz kaldığına dikkati çeken Zebarika, "Bu gruplar İsrail hükümetinin bir parçası ve İsrail makamlarıyla ilişkilerini kullanarak Şeyh İkrime Sabri’nin kovuşturulmasını meşrulaştırmaya çalışıyorlar." diye konuştu. Avukat Zebarika, şunları kaydetti: "Şeyh İkrime Sabri’nin özgürlüğüne ve Kudüs'te dini ve davet görevini yapma hakkına karşı açık bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. Bu aynı zamanda İsrail hükümetinin yürüttüğü din savaşının işaretidir. Bunun işaretlerini, geçen hafta Cenin’de yaşandığı gibi camilerin kutsallığına saldırılması gibi örneklerde görüyoruz.

EVİNE BASKIN DÜZENLENMİŞTİ

İsrail güçleri, 4 Aralık'ta Şeyh Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine baskın düzenleyerek, Sabri'ye "İsrail’in güvenliğine karşı ciddi tehlike oluşturduğu" iddiasıyla bir ay yurt dışına çıkış yasağı getirmişti. Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri, yıllardır İsrail polisi, istihbaratı, yargısı ve fanatik Yahudi örgütlerinin hedefinde. İsrail güçleri, birçok kez Şeyh Sabri'yi evine baskın düzenleyerek ifadeye çağırmış ve defalarca Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası vermişti.