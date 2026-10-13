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İsrail, Müslüman pilotları hedef aldı! Endonezyalı mürettebat krizi: Tel Aviv’e inişine izin vermediler

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İsrail, Müslüman pilotları hedef aldı! Endonezyalı mürettebat krizi: Tel Aviv’e inişine izin vermediler
Başlık Resmiİsrail, Müslüman pilotları hedef aldı! Endonezyalı mürettebat krizi: Tel Aviv’e inişine izin vermediler "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

İsrail, diplomatik ilişkisi bulunmayan Endonezya vatandaşının mürettebatta yer alması nedeniyle Etiyopya'dan kalkan bir kargo uçağının Tel Aviv'e inişine izin vermedi. Rotasını geri çevirmesi istenen uçağın Etiyopya'ya geri döndüğü kaydedildi.

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İsrail'in, mürettebatında diplomatik ilişkisi bulunmayan Endonezyalı bir kişi bulundurduğu gerekçesiyle Etiyopya'dan kalkan bir uçağa ülkeye iniş izni vermediği bildirildi.

TEL AVİV’E İNİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, Addis Ababa'dan kalkan bir kargo uçağında İsrail'in diplomatik ilişkisi bulunmayan Endonezya'dan bir mürettebat üyesinin tespit edildiği belirtildi. Haberde, Ben Gurion Havalimanı'na sefer yapan Etiyopya Havayolları'na ait söz konusu kargo uçağının mürettebat listesinin Addis Ababa'dan kalktıktan sonra İsrail'e ulaşması üzerine uçağın Tel Aviv'e inişine izin verilmediği, rotasını geri çevirmesinin istendiği ve uçağın Etiyopya'ya geri döndüğü kaydedildi.

İsrail, Müslüman pilotları hedef aldı! Endonezyalı mürettebat krizi: Tel Aviv’e inişine izin vermediler
Başlık Resmiİsrail, Müslüman pilotları hedef aldı! Endonezyalı mürettebat krizi: Tel Aviv’e inişine izin vermediler

ENDONEZYALI MÜRETTEBAT ÜYESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ TALEP ETTİLER

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde de İsrail'in Etiyopyalı yetkililerden Endonezyalı mürettebat üyesinin değiştirilmesini talep ettiği ve Addis Ababa'ya dönen uçağın bu talebin yerine getirilmesinin ardından tekrar havalanarak Ben Gurion Havalimanı'na indiği aktarıldı.

'UMMANLI PİLOT' TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden Flydubai uçağı 30 Eylül'de Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu göndermiş, uçak Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.
Umman vatandaşı olduğu aktarılan yardımcı pilotun uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğu, kaptan pilotu bıçakladığı ve yolcuların kokpite girerek müdahale ettiği kaydedilmişti.

Diplomatik ilişkisi bulunmayan ülke vatandaşı mürettebat taşıyan uçakların İsrail'e inişine izin verilmemesine rağmen Flydubai uçağında Ummanlı bir yardımcı pilotun bulunması İsrail'de tartışmalara neden olmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başsavcısı Hamad Seyf eş-Şamisi, Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağına ilişkin soruşturmada, yardımcı pilotun 11 Eylül saldırılarından esinlenerek eylemi planladığı ve tek başına hareket ettiği itirafında bulunduğunu bildirmişti.

İsrail, Müslüman pilotları hedef aldı! Endonezyalı mürettebat krizi: Tel Aviv’e inişine izin vermediler
Başlık Resmiİsrail, Müslüman pilotları hedef aldı! Endonezyalı mürettebat krizi: Tel Aviv’e inişine izin vermediler

'MÜSLÜMAN PİLOTLARA UÇUŞ YASAĞI' KARARI

Öte yandan Fransız Mediapart’ın haberine göre, Fransa’nın ulusal havayolu şirketi Air France, İsrail’in uçuş güvenliği gerekçesiyle getirdiği tartışmalı kısıtlamayı uygulamaya başladı. Şirket, Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu 31 ülkenin vatandaşlarının İsrail seferlerinde pilot veya kabin görevlisi olarak çalışmasını yasakladı. Listede Cezayir, Tunus, İran ve Pakistan gibi ülkeler de bulunuyor.

İsrailli yayın kuruluşu N12’nin haberine göre, İsrail Ulaştırma Bakanlığı söz konusu talimatı 1 Ekim’de yayımladı. Yeni düzenlemeyle havayolu şirketlerine, İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan ülkelerin vatandaşlarının veya bu ülkelerle çifte vatandaşlığı olan kişilerin İsrail hava sahasına giren uçaklarda görev yapmamasını sağlama zorunluluğu getirildi. Kararın, 30 Eylül’de yaşanan ve güvenlik ihlali iddiasıyla gündeme gelen Flydubai uçağı olayının hemen ardından alınması dikkat çekti.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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