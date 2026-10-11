İsrailli Bakan Katz'ın alçak ifadelerine sert tepki! İletişim Başkanı Duran: Siyasi çaresizliğin göstergesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan ifadelerine sert tepki gösterdi. İsrail’deki seçim öncesi sıkışmışlığın Türkiye’ye yönelik asılsız ithamlarla örtülemeyeceğini belirten Burhanettin Duran, Gazze’deki soykırımcı sicili hatırlatarak "Tehditleriniz adalet anlayışımızı değiştiremez" dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan açıklamaları Ankara’dan cevap geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Katz’ın çıkışına sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamayla cevap verdi.

Duran, Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan hadsiz ifadelerinin İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde içine düştükleri siyasi çaresizliğin bir göstergesi olduğunu belirtti.

"TEHDİTLER DURUŞUMUZU DEĞİŞTİREMEZ"

Türkiye'ye yönelik asılsız ithamların İsrail yönetiminin Gazze'deki soykırımcı sicilini ve bölgede sürdürdüğü saldırgan politikalarını örtemeyeceğini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Katz'ın, ateşkes ve barış müzakerelerinde yer alan isimleri açıkça ölümle tehdit etmesi, İsrail yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayan anlayışının yeni bir tezahürüdür. Bu sorumsuz yaklaşım, uluslararası kamuoyunu açıkça yok saymaktır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Filistin halkının meşru haklarını, adaleti ve kalıcı barışı savunmayı sürdürecektir. İsrail yönetiminin tehditleri, provokasyonları ve karalama kampanyaları, ülkemizin hak ve adaletten yana duruşunu değiştirmeyecektir"

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala