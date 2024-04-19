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İsrail ordusu sivilleri katletmeye devam ediyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail ordusu sivilleri katletmeye devam ediyor!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 12'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 196 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 42 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 63 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

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ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 12'ye, yaralı sayısının da 76 bin 833'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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