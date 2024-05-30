İsrail Refah Sınır Kapısı'nı da gasp etti! Kontrol geçici olarak Filistinlilerde

Refah'a saldırıların ardından insani yardımları askıya alan Mısır, tırların yeniden Gazze Şeridi'ne Refah Sınır Kapısı'ndan geçişi için İsrail ile anlaştı. Philadelphia Koridoru'nu ele geçiren İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünü geçici olarak Hamas ile bağı olmayan Filistinlilere verecek.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 36 binden fazla Filistinliyi katletti. Refah'a Mayıs ayından bu yana saldıran İsrail dün Philadelphia Koridoru'nu ele geçirdiğini öne sürdü. Filistin-Mısır sınırındaki tampon bölge olan Philadelphia Koridoru'nun ele geçirilmesinin ardından İsrail medyasından insani yardımlar konusunda dikkat çeken iddia geldi.

İsrail ve Mısır insani yardım konusunda anlaştı! Refah'ta kontrol geçici olarak Filistinlilerde

İSRAİL VE MISIR REFAH KONUSUNDA ANLAŞTI

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ve Mısır’ın 7 Mayıs’tan bu kapalı olan Refah Sınır Kapısı'nın yeniden insani yardımların geçişine açılması konusunda anlaştıkları bildirildi.

İsrail ve Mısır’ın anlaşmaya ABD'nin her iki taraf üzerindeki baskısı sonucunda vardığı aktarılan haberlere göre, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için askerlerini geri çekmeyi kabul eden İsrail, sınır kapısının yönetimini uluslararası bir kuruluşa devredecek.

KONTROL GEÇİCİ OLARAK FİLİSTİNLİLERDE

Henüz hangi uluslararası kuruluşun sınır kapısını yöneteceğinin netleşmediği ifade edilen haberlerde, İsrail’in şimdilik sınır kapısının Hamas ya da diğer gruplarla bağlantısı olmadığı kanıtlanan Gazze'deki Filistinliler tarafından kontrol edilmesine geçici olarak izin vermeyi kabul ettiği bildirildi.

DAHA ÖNCEDEN İSRAİL ÜSTÜNDEN GİDİYORDU

Öte yandan Mısır, Refah saldırıları sonrasında Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardım geçişlerini askıya almıştı. ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ardım konvoylarının geçişine Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden sağlanması için anlaşmıştı.