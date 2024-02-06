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    • İsrail saldırılarında öldürülen gazeteci sayısı 123'e yükseldi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İsrail saldırılarında öldürülen gazeteci sayısı 123&#039;e yükseldi
    İsrail, Filistin, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 'soykırım'a varan sivil katliamına devam eden İsrail bir gazeteciyi daha öldürdü. Saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 123'e yükseldi.

    İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarını sürdürüyor. Gazze Şeridi'ndeki Filistin Enformasyon Merkezi Müdürü Rızk el-Garable, İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybetti. Saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 123'e yükseldi.

    Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada İsrail ordusunun, 22 Ocak'tan beri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine yönelik saldırılarını artırarak sürdürdüğü aktarıldı.

    27 BİNİ AŞKIN SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

    İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 585 Filistinli öldürüldü, 66 bin 978 kişi yaralandı.

    Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailFilistin
    Haberler > Dünya > İsrail saldırılarında öldürülen gazeteci sayısı 123'e yükseldi
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