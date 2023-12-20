İsrail tanklarına pusu! Kassam Tugayları yeni video yayınladı

20 Aralık 2023 19:00 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 19:12

Hamas'ın saldırılarını öne süren İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni bombardımana tuttu. Sivil ayrımı yapmayan ordu hedefine aldığı noktaları cami, kilise, mülteci kampı, hastane demeden vurmaya devam etti. Çatışmaların 75'inci gününde bölgede tansiyon yükseldi.

KASSAM TUGAYLARI, İSRAİL ASKERİNE GÖZ AÇTIRMADI

İşgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, Kassam Tugayları İsrail tanklarını tek tek yok ediyor. İsrail ordusu, ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Kassam Tugayları, Han Yunus’ta İsrail ordusuna düzenlediği saldırılara ait yeni görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracın roketlerle vurulduğu görüldü.

İSRAİL - HAMAS SAVAŞINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 20 BİNE DAYANDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 131'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 463 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

81 İSRAİLLİYE KARŞI 240 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 113 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.