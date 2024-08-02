İsrail ve ABD'nin hamlelerine karşı Rusya da IL-76 uçağını İran'ın başkenti Tahran'a gönderdi

İsrail'in Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesinin ardından Hamas lideri İsmail Heniyye de İran'da öldürüldü. Karşılıklı tehditlerin ardından ABD ve Rusya da Orta Doğu'da harekete geçti. ABD'nin uçak gemisini Hürmüz'e çekmesinin ardından, Rusya IL-76 uçağını Tahran'a indirdi.

İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki katliamları Orta Doğu'yu kana buladı. Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür ve Hamas lideri İsmail Heniyye'nin öldürülmesi, İran'ı da harekete geçirdi. İran'ın İsrail'e yönelik tehditlerinden sonra da ABD ve Rusya'da peş peşe hareketlilik yaşandı.

ORTA DOĞU'DA ÇANLAR ÇALIYOR

İsrail'İn 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırlar soykırıma döndü. Netanyahu'nun bitmeyen vahşeti tüm Filistin topraklarını sardı.

Bununla da kalmayan İsrail ordusu Lübnan'a da saldırdı. Lübnan'ı vuran İsrail, Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdü.

Bu saldırının ardından İran'ın Tahran kentinde suikasta uğrayan Hamas lideri Heniyye'de öldürüldü. Bu suikastla ilgili de İsrail suçlandı.

RUSYA'NIN KARGO UÇAĞI IL-76 TAHRAN'DA

Rusya'nın hızlı birlik ve ağır makine konuşlandırması için kullanıldığı stratejik nakliye uçağı IL-76'nın İran'ın başkenti Tahran'a indiği iddia edildi.

Bu önemli gelişme, bölgesel gerginliklere ve küresel jeopolitik değişimlere rağmen Rusya ile İran arasındaki askeri bağların güçlendiğinin gündeme gelmesine neden oldu.

Rusya'nın IL-76 uçakları ile genellikle birlik ve ağır makinelerin hızlı konuşlandırılması için kullandığı hatırlatıldı.

ABD DE UÇAK GEMİSİNİ HÜRMÜZ'E ÇEKTİ

Orta Doğu'yu kan golüne çeviren İsrail, İran'ın tehditlerinin ardından ABD'den yardım istedi. ABD'nin her türlü gelişmeye karşı İsrail'in yanında olduğunu açıklamasının ardından, Körfez'de flaş bir gelişme yaşandı. ABD Donanması'na ait USS Theodore Roosevelt uçak gemisi görev grubu Basra Körfezi'nden ayrılarak Hürmüz Boğazı'na ulaştı.